Campanha de vacinação contra a Influenza é prorrogada em Penedo

Assessoria SEMS

O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional contra a Influenza, que iria ser encerrada na última quarta-feira (31). O novo prazo para tomar a vacina é até o dia 30 de junho, ampliação que também ocorre em Penedo.

As pessoas a partir de 6 meses de idade, com ou sem comorbidades, e que ainda não tomaram a dose este ano podem ir ao posto da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) mais próximo para se imunizar.

A vacina é fundamental para reduzir a carga da doença, principalmente em pessoas com problemas de saúde e idosos no período do inverno. Vale ressaltar que a vacina da gripe é fabricada com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença.

Além da vacina contra Influenza, cuidados diários ajudam a evitar a disseminação da gripe: lave as mãos ou use álcool em gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir e usar máscara quando apresentar sintomas gripais.