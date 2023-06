CANCELAMENTO do BOLSA FAMÍLIA em JUNHO deixa brasileiros assustados

Dentro de mais alguns dias, o Governo Federal vai retomar oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. A partir de agora, o cidadão já pode consultar as informações sobre a sua conta e o valor que estará disponível em sua poupança neste mês de junho. Mas para uma parte destes usuários a surpresa não foi boa.

De acordo com relatos nas redes sociais, alguns cidadãos estão recebendo o aviso de que as suas contas foram suspensas. Na grande maioria dos casos, o motivo pela suspensão é explicado na mesma página. Além disso, o Governo Federal explica neste sistema o que o indivíduo precisa fazer para voltar a receber o Bolsa Família mais uma vez.

Os motivos das exclusões

Existem vários motivos que podem ocasionar uma exclusão no sistema de pagamentos do programa. Um dos mais comuns é o aumento vertiginoso da renda per capita. Quando este valor é elevado para algo abaixo de R$ 218, não há problemas. O usuário segue recebendo o dinheiro do benefício normalmente.

Quando o valor sobe para algo entre R$ 218 e R$ 660, ele entra em uma espécie de período de transição, e não tem a conta suspensa. Ele segue recebendo o benefício por mais dois anos. Mas quando o valor sobe para além dos R$ 660, o cidadão perde o direito de receber o dinheiro do Bolsa Família automaticamente.

Em resumo:

Renda per capita de até R$ 218: segue recebendo o Bolsa Família normalmente;

Renda per capita de algo entre R$ 219 e R$ 660: segue recebendo o Bolsa Família por um período de mais dois anos.

Renda per capita acima dos R$ 660: perde o direito de receber o Bolsa Família automaticamene.

As regras acima são válidas não apenas para o mês de junho. Tratam-se de normas que devem ser seguidas pelos usuários em todos os meses do ano.

Como saber qual é a minha renda?

Em regra geral, a renda per capita que o cidadão tem registrada em seu nome é aquela que foi registrada no seu Cadúnico. Contudo, o Governo Federal analisa também algumas outras fontes de informação, como a base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo. Assim, é possível que o sistema indique um valor diferente.



Neste sentido, é natural que parte importante dos usuários do Bolsa Família sequer saibam exatamente qual é a renda per capita atual do seu sistema. Para quem não sabe esta informação, não há problema. Há uma maneira de descobrir o dado sem precisar sair de casa.

Veja no passo a passo abaixo:

Acesse o site ou aplicativo oficial do Cadastro Único;

Clique em Consulta Completa;

Faça o login pelo Gov.BR;

No menu principal, clique na opção Consulta de Renda CNIS.

Bolsa Família em junho

As pessoas que não foram excluídas do sistema do Bolsa Família, e que devem receber o saldo neste mês de junho poderão contar com uma série de novidades. A maior delas é o início da liberação do adicional de R$ 50. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o bônus será pago para:

Famílias com crianças com idade de sete a 12 anos;

Famílias com adolescentes com idade entre 13 e 18 anos;

Famílias com mulheres gestantes;

Famílias com mulheres lactantes.

Os pagamentos de junho do programa Bolsa Família serão iniciados no próximo dia 19 e seguirão normalmente até o dia 30. Para saber quando você poderá receber, é necessário atentar para o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).