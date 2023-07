Canelo Alvarez enfrentará Jermell – não Jermall – Charlo no confronto de 30 de setembro

Canelo Alvaez agora enfrentará Jermell Charlo – o irmão gêmeo de Jermall Charlo – em 30 de setembro em Las Vegas.

Alvarez anunciou o novo confronto na sexta-feira em suas contas de mídia social. Esperava-se que o campeão multicinturão de 32 anos enfrentasse Jermall Charlo, mas em vez disso mudou para enfrentar Jermell Charlo, o indiscutível campeão dos meio-médios.

De acordo com ESPN.com Deportes, Jermell Charlo concordou com a luta quando seu irmão gêmeo disse que precisava de mais tempo para se preparar para a luta depois de ficar de fora nos últimos dois anos. Jermall Charlo é o atual campeão dos médios do WBC e mais recentemente defendeu o cinturão contra Juan Macias Montiel em 2021.

Jermell Charlo, que em maio de 2022 defendeu seus títulos dos supermédios contra Brian Castano em uma revanche, subirá 14 libras para desafiar Alvarez, uma estrela do top 10 libra por libra e campeão dos supermédios até 168 libras.

Alvarez apareceu recentemente no ringue em maio, destacando John Ryder para defender seus títulos. Foi a segunda seguida desde a derrota para Dmitry Bivol no meio-pesado.

O local do evento não foi divulgado.