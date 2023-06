Canex ABRE CARGOS em dois estados do Sudeste

Veja mais informações sobre os postos de trabalho disponíveis!

A Canex Exportação, empresa reconhecida no mercado nacional e internacional como uma facilitadora de bons negócios, está oferecendo algumas vagas de emprego em Minas Gerais e em São Paulo. Assim, caso você esteja em busca de um novo posto de trabalho, confira a lista de oportunidades.

Cargos disponíveis na Canex Exportação

Analista Administrativo – Piumhi – MG – Efetivo;

Analista Comercial – Piumhi – MG – Efetivo;

Analista de Controladoria – Piumhi – MG – Efetivo;

Banco de talentos – Piumhi – MG – Pessoas com deficiência – Banco de talentos;

Embarcador (a) – São José do Rio Preto – SP – Efetivo.

Mais sobre a Canex

Falando mais detalhes sobre a Canex, é importante frisar que a empresa está presente no ranking das maiores exportadoras de açúcar e contamos com a certificação Great Place to Work. Em relação à história, a companhia foi construída sobre uma sólida base de credibilidade desde 1959, com a tradição da família Soares na comercialização de gêneros alimentícios e produtos derivados da cana de açúcar pelo Sr. Roldão, na cidade de Piumhi (MG).

Além disso, por meio de um talento único para vendas e realização de negócios, a família Soares foi se especializando no mercado de açúcar e etanol e adquirindo expertise para ser reconhecida nacional e internacionalmente nos setores sucroalcooleiro e bioenergético.

Por fim, tem confiança e credibilidade de ponta a ponta da cadeia do agronegócio e é capaz de buscar sempre a melhor solução que agregue valor a todos os stakeholders envolvidos.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Canex já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar a página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!