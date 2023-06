Cantor cubano Francisco Cespedes deseja morte ao presidente do México

Oquinta-feira, a cantora cubana e nacionalizada mexicana Francisco Cespedes fez um show na cidade de Hermosillo, Sonora, mas ganhou as manchetes por um motivo diferente de sua apresentação.

A cantora – cuja carreira sofreu altos e baixos desde os anos 1990 – gerou polêmica por causa de algumas declarações incendiárias sobre a política mexicana e, em particular, sobre o atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

Ele foi para a jugular, diante do olhar incrédulo dos repórteres que o questionaram sobre seu recital e sobre temas específicos de sua carreira.

Francisco Cespedes x Andrés Manuel López Obrador

Céspedes foi ao fundo do poço desejando diretamente a morte do presidente e dizendo que não gosta dele fortemente.

“Quando você vem de um país que passa muita necessidade, onde tem um presidente que convida um ditador para o 15 de setembro e o coloca acima de tudo, é por isso que não gosto desse cara, espero que morra”, explicou.

O artista, que nasceu em Santa Clara, Cuba, se referia ao atual presidente do país onde nasceu, Miguel Diaz Canelque foi convidado como chefe de Estado para a comemoração do 211º aniversário da Independência do México em 2021 e que dois anos depois recebeu de suas mãos a Ordem da Águia Asteca, a mais alta distinção do governo mexicano a um presidente estrangeiro.

“A realidade dos presidentes é que eles usam seu dinheiro”, continuou seu discurso retórico.

“Você acredita que um político tira a mão e coloca um centavo deles?

“Desculpe, você que os adora, porque há muitas pessoas que adoram os presidentes e até os transformam em Jesus Cristo.”