Cantora Rina Sawayama chama Matty Healy no show de Glastonbury

Matty Healy foi criticado em grande estilo neste fim de semana … sendo arrastado pelas brasas por ninguém menos que um de seus colegas de gravadora, que o colocou em chamas em Glastonbury.

Cantor Rina Sawayama não mencionou Matty pelo nome no sábado durante seu show, mas simplesmente não há dúvida de quem ela estava se referindo quando estava tocando sua música, ‘STFU’.

RINA SAWAYAMA CHAMANDO MATTY HEALY VAMOS LÁ pic.twitter.com/1PMc7rnnpm — Kacper tem ORGULHO DE RINA (@LipaMonae) 24 de junho de 2023

Antes de entrar no primeiro verso, ela disse … “Escrevi isso porque estava cansada dessas micro-agressões. Isso vai para um homem branco que assiste Ghetto Gaggers e zomba dos asiáticos em um podcast. Ele também possui meus mestres! Já tive o suficiente!”

A multidão começou a perder o controle … e Rina então se lançou em uma performance apaixonada.



Claro, as pessoas no Twitter ficaram ainda mais ativas … não apenas ela está tendendo agora, mas Matty também – e as pessoas estão elogiando ela por chamar o que muitos rotularam de comportamento problemático dele por um bom tempo , especialmente no que se refere à raça.

A referência a “gaggers do gueto” vem de um podcast que Matty apareceu no início deste ano – onde ele fez piadas sobre assistir o site pornô .. que muitos consideraram insensíveis.

Não apenas isso … mas ele também estava brincando com os anfitriões do podcast enquanto eles zombavam do sotaque asiático, enquanto depreciavam Tempero Gelo. Matty estava rindo da coisa toda – e ele também foi criticado por isso … especialmente em meio ao seu romance com Taylor Swift.

Muitos dos fãs de Taylor não aprovavam seu relacionamento com ele… e a chamavam para terminar com o cara. Visão geral, a sensação era de que ele não era bom para sua marca completamente limpa.

Conforme informamos… os dois Quebrou no mês passado, após cerca de um mês e mudança de ver um ao outro. Também ouvimos a controvérsia do podcast não desempenhou um fator na divisão.

TS ainda está em turnê e continuando com as coisas, e o mesmo vale para Matty – que está se apresentando com sua banda, The 1975. Toda a reação que ele enfrentou até aquele ponto quase desapareceu – isto é, até Rina aqui trouxe de volta … em termos apaixonados, nada menos.



Quanto a sua afirmação sobre ele possuir seus mestres – não está claro o que ela quer dizer. Sim, The 1975 também assinou contrato com sua gravadora, Dirty Hit, mas não há nenhuma indicação, pelo menos publicamente, de que Matty seja um chefe de gravadora lá. Talvez Rina esteja ciente de algo que o resto de nós não está.