Cardi B amaldiçoa Offset depois que ele a acusa de traição

card b está rasgando publicamente Desvio um novo depois que o rapper do Migos anunciou ao mundo que Cardi supostamente traiu no passado.

Se você perdeu a postagem e exclusão de Offset Monday, ele escreveu: “Minha esposa f ***** um N**** em mim, gangue, todos os manos sabem como eu venho.”

Claramente irritada com sua postagem, Cardi atacou no Twitter Spaces apenas horas depois, negando as alegações e dizendo mesmo que ela desejado para trair Offset, é quase impossível porque ela é muito famosa.

Ela chegou a dizer que daria um tapa na cabeça de Offset com uma garrafa se ele fizesse as reivindicações na cara dela. Cardi se referiu a Offset como o “homem do campo” para seus seguidores e até aludiu a ele sofrendo algum tipo de espiral descendente.

O que não está claro é onde está o casamento de Cardi e Offset atualmente – mas as coisas não parecem boas.



Cardi estava visivelmente ausente do lado de Offset no BET Awards ontem à noite, o que foi um aperto emocional depois que ele se reconciliou publicamente com quavo que prestar homenagem ao seu falecido colega de banda Decolar.

Cardi também ficou em casa para Offset grande Semana de Moda de Paris.