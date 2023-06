Cardi B critica enteado de bilionário por causa do Blink-182 em meio ao drama do Titanic

card b está atacando o enteado do bilionário britânico a bordo do submersível Titanic, dizendo que ele fez uma jogada totalmente inadequada ao ir a um show ao vivo em meio ao drama.

Claro, ela diz isso da maneira que apenas Cardi pode fazer… fazendo a pergunta retórica que ela acha que Brian poderia ter se perguntado antes de decidir ir ver. Tom DeLonge e companhia. no meio de uma crise familiar – uh, eu realmente deveria estar fazendo isso???

Segundo ela, a resposta obviamente é não… pois ela acredita que o cara deveria estar em casa chorando e rezando pelo padrasto – que, segundo a maioria dos especialistas, tem um chance mínima de sobrevivência com menos de 24 horas restantes de oxigênio na embarcação de águas profundas.

Conforme já informamos… Hamish Harding é uma das 5 pessoas dentro do Titã de OceanGate. Brian reconheceu o vínculo familiar online – e então deixou o mundo saber que ele estava pronto para arrasar com o Blink-182, argumentando que sua família gostaria que ele se divertisse.

Embora ele certamente parecesse confortável com a excursão, muitas pessoas no verso do Twitter estavam dando uma bronca nele … e chamando-o pelo que consideravam insensibilidade.