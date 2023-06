Cardi B e Tasha K Beef reacendem, blogueiro traz decolagem, álbum atrasado

Tasha também brincou com o marido de Cardi Desvio está separado batalha legal com sua gravadora e sarcasticamente sugeriu que Cardi estava em uma onda de endosso para pagar o tempo de estúdio … e suas contas de cirurgia plástica.

Álbum de estreia de Cardi … “Invasion of Privacy” de 2018 literalmente teve todas as suas músicas como platina e é o álbum mais vendido de uma rapper feminina na última década, mas Tasha afirma que o álbum perdeu dinheiro, e essa é a única razão pela qual Cardi está tremendo ela para os US $ 4 milhões.

O que Tasha chama de shakedown, o resto do mundo – incluindo Cardi – chama de decisão do júri … mas tomayto tomahto.

Tasha passou a ligar Tempero Gelo está chegando Trilha do “Mundo Barbie” … uma colaboração com o rival de longa data de Cardi Nicki Minaj como a cereja em seu bolo de vingança.

Sua rivalidade foi reacendida depois que Cardi atacou o enteado do bilionário atualmente preso a bordo do desaparecimento do tour do Titanic … levando Tasha a mencionar o falecido Decolar sabendo que isso levaria os botões de Cardi ao limite!!!