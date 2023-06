Cardi B rebate Offset depois que rapper de Migos a expõe por traí-lo

Cardi B foi ao Twitter na segunda-feira para negar as alegações de que ela traiu o marido Desvio. O Migos O rapper postou uma história no Instagram dizendo que sua esposa era infiel antes de excluí-la logo depois.

Ela então organizou um Twitter Spaces para limpar o ar. Cardi B abriu o stream de áudio cantando “I Should’ve Cheated” de Keyshia Cole antes de entregar sua verdade de uma forma hilária.

“Não prestem atenção no homem do campo, pessoal”, disse Cardi. “Eu sou a porra da Cardi B. Se eu estivesse dando essa buceta para alguém, seria para fora. Eu simplesmente não sou ninguém. Não posso foder nenhum shmegular degular regular porque eles vão contar ao mundo. Eu não posso foder ninguém na indústria porque eles vão contar também.

“Então, por favor, garoto, pare de agir como um idiota. Não brinque comigo.”

A postagem do IG de Offset seguiu outro Twitter Spaces hospedado por Cardi, durante o qual os fãs a pressionaram para se divorciar. Ela respondeu dizendo que só faria um upgrade de seu marido se eles se separassem.

Offset já traiu Cardi B várias vezes

Offset e Cardi B se casaram em um casamento secreto em 2017 e três meses depois uma fita de sexo dele com outra mulher vazou online.

Ele supostamente a traiu pelo menos duas vezes, levando Cardi a pedir o divórcio antes de voltar com Offset. Eles compartilham dois filhos, uma menina de quatro anos Culturas e menino infantil Aceno.

Uma noite antes de Offset e Cardi B brigarem um com o outro via mídia social, Migos prestou homenagem ao membro falecido Decolar no Prêmios BET 2023.

“Não aguento agora”, reagiu Cardi no Twitter. “Poud dos meninos.”