Carlos Alcaraz anima a torcida francesa a caminho das quartas de final de Roland Garros

SAlguns conselhos amigáveis, fãs de esportes: Se Carlos Alcaraz está jogando, não desvie o olhar. Mesmo por um momento. Porque é provável que ele conjure algum tipo de mistura digna de destaque de habilidade, capacidade atlética e consciência que deixa o queixo caído.

Quem o viu jogar ultimamente sabe disso. Qualquer um que jogou contra ele ultimamente sabe disso. E ele sabe disso. É por isso que o Alcaraz nº 1 do ranking ele mesmo reconheceu por meio daquele sorriso agora familiar que ele olhará para as placas de vídeo do estádio “muitas vezes” para ver uma repetição do que acabou de fazer.

Até seus truques habituais em Tribunal Philippe Chatrier no domingo, Alcaraz misturou um pouco disso – um tweener lob de costas para a rede – e um pouco disso – um sprint completo e depois um slide largo da pista de duplas para um vencedor de backhand em um ângulo aparentemente impossível – ao longo do caminho para chegar às quartas de final do Aberto da França com uma vitória por 6-3, 6-2 e 6-2 sobre o cabeça-de-chave nº 17, Lorenzo Musetti, da Itália.

“Hoje ele mostrou” musetti disse, “que ele provavelmente pode vencer este torneio.”

Primeiras coisas primeiro. Próximo para Alcaraz, um jovem de 20 anos da Espanha, que venceu o US Open em setembro, vem o que pode ser um teste mais difícil: seu adversário nas quartas de final será Não. 5 Stefanos Tsitsipasduas vezes vice-campeão importante que avançou ao derrotar o qualificador Sebastian Ofner por 7–5, 6–3, 6–0.

Vença isso e Alcaraz poderá se encontrar em uma semifinal contra Novak Djokovic. Ele quebrou o empate com o rival Rafael Nadal ao chegar às quartas de final do Aberto da França pela 17ª vez, nunca realmente em apuros durante uma vitória por 6-3, 6-2, 6-2 sobre Juan Pablo Varillas.

“Bem, estou orgulhoso disso, mas minha atenção já está na próxima partida”, disse Djokovic, que agora enfrenta Não. 11 Karen Khachanov. “Eu sei qual é o meu objetivo aqui. Estou tentando manter, mentalmente, o curso e, claro, não olhar muito longe.”

Isso porque Djokovic está perto de superar Nadal em uma categoria de maior prestígio: os campeonatos individuais de Grand Slam. Ambos estão atualmente em 22. Para Djokovic, esse total inclui dois em Roland Garros, em 2016 e 2021e ele pode se tornar o primeiro homem a possuir pelo menos três troféus de cada grande torneio.

Nadal é 14 vezes campeão em Paris, mas está ausente desta vez devido a uma lesão no quadril; ele fez uma cirurgia artroscópica na noite de sexta-feira, que deve deixá-lo afastado pelo resto do ano.

“Realmente espero que seu processo de reabilitação corra bem e que possamos vê-lo na próxima temporada. Ele é muito importante para o nosso jogo, dentro e fora da quadra, uma das maiores lendas do tênis da história do esporte”, disse Djokovic . “Queremos ver um Rafa saudável, sem dúvida.”

O número 3 Djokovic está tão longe pela 14ª vez consecutiva no Aberto da França e pela 55ª vez no geral em todos os majors. Roger Federer, que se aposentou com 58, é o único homem a chegar mais.

Djokovic leva uma marca de 8-1 frente a frente na reunião de terça-feira com Khachanov, que derrotou Lorenzo Sonego 1-6, 6-4, 7-6 (7), 6-1.

“Ele é uma das tarefas mais difíceis, adversários mais difíceis”, disse Khachanov sobre Djokovic, “e você não pode contar com ele.”

Elina Svitolina, participando de seu primeiro Slam desde que teve um bebê em outubro, chegou às quartas de final com uma vitória por 6-4, 7-6 (5) contra a nº 9 Daria Kasatkina, que estava entre as quatro finalistas em Paris por ano atrás. Svitolina, que é da Ucrânia, pulou o aperto de mão pós-jogo contra seu oponente russo por causa da guerra em andamento; Kasatkina deu sinal de positivo para Svitolina.

Svitolina enfrenta a vencedora da partida de domingo à noite entre a número 2 Aryna Sabalenka, atual campeã do Aberto da Austrália, e Sloane Stephens, que venceu o Aberto dos Estados Unidos de 2017.

Duas mulheres inéditas se enfrentarão em mais uma quarta de final: Anastasia Pavlyuchenkova, vice-campeã de Roland Garros em 2021, e Karolina Muchova.

Pavlyuchenkova, que perdeu o torneio do ano passado devido a uma longa ausência devido a uma lesão no joelho, superou a terceira adversária cabeça-de-chave consecutiva, a número 28 Elise Mertens, por 3-6, 7-6 (3) e 6-3. Muchova venceu por 6-4 e 6-4 contra Elina Avanesyan, que perdeu nas eliminatórias, mas chegou ao sorteio principal quando outro jogador desistiu.

Em Musetti, Alcaraz enfrentava alguém que havia vencido sua única partida anterior, na final no saibro do Aberto de Hamburgo no ano passado. Musetti também não havia perdido um set em três partidas em Paris.

Mas este foi um passo significativo na competição.

alcaraz acumulou uma vantagem de 42-17 no total de vencedores, enquanto conseguiu cometer o mesmo número de erros não forçados, 23.

Ele poderia escolher como desfazer o jogo de Musetti. Bata atrás dele ao longo da linha de base. Acerte-o com muita força para permitir uma resposta. Acerte um passe de forehand na linha que parecia cabeceada ao lado antes de entrar. Acerte os voleios mais suaves que se possa imaginar, para que eles cheguem e mal quiquem.

“Certos chutes, certos movimentos atléticos, outros jogadores não fazem”, musetti disse.

Alcaraz foi perguntado depois se ele já viu um oponente apresentar um golpe que ele gostaria de descobrir como adicionar ao seu repertório.

“Acho que não quero aprender”, foi a resposta. “Eu só quero … acertar um tiro melhor.”