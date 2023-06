vela Carlos e LAFC foi derrotado por 2 a 1 pelo leon no jogo de ida da final da Liga dos Campeões da Concacaf. Steve CherundoloA equipa de Madrid não conseguiu encontrar forma de ferir o La Fiera, que ficou com a sensação de que poderia ter feito mais, pois acabou por sofrer um golo tardio Denis Bouanga meta.

Depois da derrota, quem não gostou foi Sessão Canibano, vela Carlosdo parceiro, que postou uma foto do Leon Stadium através dos stories do Instagram com o texto: “Jogadores ou lutadores” acompanhado de um emoji pensativo e um emoji de polegar para baixo.

O jogo de quarta-feira foi inesquecível para vela Carlosque não conseguiu entrar na súmula e teve apenas um chute a gol, ao contrário do companheiro Denis Bouangaque fez três, um dos quais terminou em gol nos acréscimos.

Quando é a segunda mão da final da Liga dos Campeões da Concacaf?

Tudo vai para o limite no Estádio Banc of California no domingo, 4 de junho, às 19h, horário da região central do México (18h PDT, 21h EDT).

leon tem uma ligeira vantagem depois dos golos de Guilherme Tesillo e Anjo Mena; porém, a seleção mexicana não pode se acomodar, já que BouangaO gol de deixa o time de Los Angeles vivo.