Carlos Vela, do LAFC, enfrenta Alan Pulido, do Sporting, para provar quem é o mexicano mais goleador

Sportar Kansas City e LAFC se enfrentaram no duelo mais atraente do dia na Major League Soccer enquanto os torcedores estavam muito curiosos para ver qual jogador mexicano era o melhor. , embora a vitória tenha ido para o time californiano com gol do ex-Arsenalista.

Carlos Vela e Alan Pulido marcaram para LAFC e Sporting KC

O placar abriu aos 17 minutos, quando Alan Pulido cobrou um pênalti tornando-o eficaz, então tudo o que os donos da casa precisavam fazer era manter e defender a vantagem, embora não fosse tão simples. Pulido fez seu 5º gol na temporada e com sua grande atuação, os rumores de seu retorno ao Chivas estão cada vez mais quentes.

vela Carlos ingressou Eric Dueasque iniciou a partida e fez o gol da vitória LAFC aos 90 minutos naquela que foi uma vitória merecida para quebrar a seqüência de seis partidas consecutivas sem vencer em competições oficiais, incluindo a Concachampions, onde perdeu para leon.

LAFC está agora no topo da Conferência Oeste da MLS

Rogério Espinoza marcou o empate para Sporting KCmas depois do revisão do VAR, foi anulado por fora-de-jogo, como foi o caso de Carlos Vela, que parecia ter marcado o segundo golo do jogo mas acabou por ser anulado.

Com esta vitória, LAFC pego com São Luísa franquia mais jovem da MLS, no topo da Conferência Oeste, enquanto Sporting KC não conseguiu vencer e agora deve se preparar para a próxima partida contra o outro time de Los Angeles, o Los Angeles Galaxy que tem Chicharito ferido e fora pelo resto de 2023.