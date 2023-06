Carro de Leonard Fournette pega fogo na estrada e queima até ficar crocante

Leonardo Fournette experimentou um incidente terrível na terça-feira – o carro do running back da NFL pegou fogo na estrada … mas, felizmente, ele aparentemente escapou sem ferimentos.

O campeão do Super Bowl de 28 anos parecia estar dirigindo na Flórida … quando, de repente, seu chicote pegou fogo.

A ex-estrela do Tampa Bay Buccaneers compartilhou imagens de seu Dodge Durango SRT Hellcat totalmente queimado… com a parte dianteira do carro totalmente destruída.