Carson Wentz executa urso com arco e flecha e o chama de ‘animal incrível’

Fagente ree NFL quarterback Carson Wentz checou um item de sua lista de desejos depois de caçar um urso negro no Alasca com um arco e flecha. Ele compartilhou uma foto sua posando ao lado do animal morto na sexta-feira no Instagram.

Wentz, 30, chamou o urso de “um animal incrível” e recebeu reações mistas à sua foto, com alguns elogiando a morte e outros criticando-o por crueldade.

Super agente da NFL luta com tubarão em águas abertas e vive para contar a história@DrewJRosenhaus

“Tive a oportunidade de localizar e perseguir um urso preto em um de nossos novos lugares favoritos na Terra, o Alasca”, escreveu Wentz. “Viagem incrível e um animal incrível!”

Wentz também compartilhou a imagem com o @wentzbrosoutdoors Página do IG, que ele compartilha com o irmão Zach, que também estava na caçada no Alasca.

Eles costumam postar fotos de suas presas, incluindo pássaros, patos e até veados, mas o urso é de longe a maior presa.

Carson Wentz trollado por falta de precisão

Enquanto Wentz matando legalmente um urso no Alasca abriu a conversa sobre direitos dos animais versus privilégios de caça, alguns fãs aproveitaram a oportunidade para trollá-lo.

Uma das piadas mais comuns na seção de comentários era que Wentz seria um QB muito melhor com esse tipo de precisão em campo.

Wentz está atualmente aberto para ser um zagueiro de segunda linha após corridas ruins com o Comandantes de Washington e Indianapolis Colts.

A próxima franquia a que Wentz se juntará será seu quarto time diferente em tantos anos. Ele ainda não obteve sucesso na liga desde que deixou o Philadelphia Eagles em 2020.