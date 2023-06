Cartão EBT: O que fazer se for roubado e usado

An Cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) é uma forma de cartão de pagamento emitido para indivíduos que se qualificam para benefícios testados por necessidades fornecidos ou administrados por governos estaduais ou locais no EUA.

Esses benefícios geralmente visam ajudar indivíduos e famílias de baixa renda a atender às suas necessidades básicas.

O cartão EBT funciona de forma semelhante a um cartão de débito e é carregado com fundos ou benefícios que podem ser usados ​​para comprar itens qualificados ou acessar serviços específicos.

Esses benefícios abrangem programas como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), anteriormente conhecido como “vale-refeição”, Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF) e benefícios para Mulheres, Bebês e Crianças (WIC).

Não há muitas proteções para cartões EBT

Indivíduos que possuem um cartão EBT para benefícios testados, que são fornecidos ou administrados por governos estaduais ou locais, devem estar cientes de que não possuem proteções garantidas pela lei federal em caso de perda ou roubo do cartão, incluindo os fundos associados.

O que fazer se o seu cartão EBT for roubado e usado

Para mitigar possíveis roubos e proteger sua conta, é vital entrar em contato imediatamente com o atendimento ao cliente e relatar qualquer perda ou cobrança não autorizada.

O número de atendimento ao cliente geralmente pode ser encontrado no verso do cartão EBT ou no site oficial do programa, portanto, vale a pena anotá-lo.

Entrar em contato imediatamente com o serviço de atendimento ao cliente torna-se imperativo em caso de perda ou roubo do cartão EBT ou PIN.

É importante observar que a lei federal que protege contra cobranças e erros não autorizados na maioria dos cartões de benefícios do governo não se estende a esses cartões testados quanto às necessidades. Portanto, entrar em contato com o atendimento ao cliente sem demora é crucial para garantir os benefícios restantes.

Para localizar o número de atendimento ao cliente do seu estado, consulte o Diretório de recursos do estado do SNAP, acessível em https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory.

Um Representante de Atendimento ao Cliente da EBT oferecerá a assistência necessária para facilitar a liberação de um novo cartão.