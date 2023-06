Cartão EBT Online: Dá para usar na Amazon?

TPrograma de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), também conhecido como SNAP, é um programa que auxilia muitos idosos a esticar seu orçamento alimentar mensal.

Se você enfrentar dificuldades com compras devido à mobilidade limitada ou falta de opções de transporte, você pode ter a opção de usar seu cartão SNAP Electronic Benefit Transfer (EBT) para entrega e retirada de compras on-line. Essa solução conveniente, normalmente acessível por meio de aplicativos ou sites, pode economizar seu tempo e permitir que você adquira os alimentos necessários sem visitar fisicamente uma loja.

Grandes varejistas digitais, como Amazon, Walmart e Target, bem como serviços de entrega de supermercado, como Instacart, oferecem compras on-line SNAP EBT. Além disso, vários supermercados em todo o país oferecem opções de entrega e coleta de alimentos EBT.

O que você pode comprar com seu cartão SNAP EBT na Amazon?

Na Amazon e seu serviço de entrega e coleta de supermercado chamado Amazon Fresh, você pode usar os cartões SNAP EBT para comprar mantimentos em todos os estados dos EUA, exceto Alasca, Havaí, Louisiana e Montana. É importante entender que esses dois serviços são distintos.

Na seção Mercearia e Alimentos Gourmet da Amazon.com, você encontrará uma ampla seleção de itens básicos de despensa não perecíveis e alimentos de prateleira que são elegíveis para EBT. Procure itens rotulados como “Elegível para SNAP EBT”.

Os membros do Amazon Prime recebem frete grátis em pedidos de qualquer tamanho. Os membros não Prime podem obter entrega gratuita em pedidos de supermercado de $ 25 ou mais. Se você fizer um pedido menor, precisará pagar uma taxa de envio, que não pode ser coberta pelo seu cartão SNAP EBT. Nesses casos, você terá que fornecer um método de pagamento alternativo para cobrir o valor restante.

Enquanto isso, o Amazon Fresh está disponível em cidades selecionadas nos EUA e funciona mais como uma mercearia tradicional. Oferece itens perecíveis como frutas, vegetais, laticínios, carnes, aves e muito mais. Com o Amazon Fresh, você pode agendar sua entrega de supermercado EBT em um período de 1 ou 2 horas.

Para entrega gratuita com o Amazon Fresh, o valor mínimo do pedido é de US$ 35 ou US$ 50 em determinadas regiões. Pedidos menores podem incorrer em uma taxa de entrega que não é coberta pelo seu cartão SNAP EBT, e você precisará pagar a diferença usando seus próprios fundos.