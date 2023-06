Casa Branca bane a influenciadora trans Rose Montoya após mostrar seios ousados ​​na Pride Party de Biden

Tele casa branca chutou a influenciadora trans Rose Montoya depois que ela decidiu fazer uma jogada ousada Presidente Biden‘s Pride exibindo os seios. O ato ultrajante foi rotulado como “inapropriado e desrespeitoso” pelos funcionários da Casa Branca.

Montoya, uma modelo poliamorosa de 27 anos e defensora dos direitos trans, foi banida da mansão executiva na terça-feira. O incidente ocorreu durante uma festa do orgulho no sábado, quando ela conheceu Biden no South Lawn. Um vídeo rapidamente se tornou viral, mostrando Montoya levantando sua camisa e segurando seus seios.

Quem é a influenciadora trans Rose Montoya?TikTok

Um porta-voz da casa branca abordou o incidente em uma declaração dada ao The Post, afirmando que MontoyaO comportamento de foi uma clara violação da etiqueta básica e não seria tolerado em eventos futuros.

O porta-voz disse: “Este comportamento é inapropriado e desrespeitoso para qualquer evento na Casa Branca. Não reflete o evento que organizamos para celebrar as famílias LGBTQI+ ou as outras centenas de convidados presentes. Os indivíduos no vídeo não serão convidados para eventos futuros.”

Montoya postou um vídeo com o presidente Biden no Instagram

Apesar da reação, Montoya ainda não respondeu aos pedidos de entrevista sobre o incidente. No entanto, ela compartilhou um vídeo editado rapidamente no Instagram, mostrando seu encontro com Presidente Biden e primeira-dama Jill Biden. No clipe, Montoya expressou sua gratidão, afirmando: “É uma honra. Os direitos trans são direitos humanos”, enquanto apertava a mão do democrata.

Pouco depois, ela se viu posicionada entre dois homens sem camisa em frente à icônica avenida 1600 da Pensilvânia. A pessoa que gravou o vídeo exclamou: “Estamos de topless na Casa Branca?” Isso levou Montoya a compartilhar os clipes com seus seguidores nas redes sociais. Em resposta aos críticos, ela defendeu suas ações alegando que não infringiu nenhuma lei em Washington, DC.

Embora a façanha de Montoya possa ter atraído atenção, acabou resultando em ela não ser bem-vinda em eventos futuros organizados pela Casa Branca. O incidente serve como um lembrete de que certos comportamentos, independentemente do contexto, não são considerados aceitáveis ​​em ambientes tão prestigiosos.