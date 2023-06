Casa Branca de Biden é acusada de violar o código da bandeira dos EUA com exibição do mês do orgulho

Presidente Biden e o resto da Casa Branca comemorou o orgulho neste fim de semana – mas os conservadores estão reclamando, alegando que JB infringiu a lei ao fazê-lo … lei da bandeira, especificamente.

Aqui está o negócio … Joe e companhia. estava organizando um evento do orgulho gay fora do WH no sábado, onde falou apaixonadamente sobre a proteção de indivíduos que se identificam como LGBTQ+… especialmente crianças transgênero, que ele disse terem sido vistas, ouvidas e definitivamente pertencentes.



Twitter / @POTUS

Seus comentários foram aceitos pela comunidade LGBTQ+ e seus aliados – mas, é claro, também foram criticados por direitistas que sentiram que ele estava jogando um jogo perigoso.

Shows de drag em bases militares foram adotados pelos militares dos EUA na Segunda Guerra Mundial, mas agora são proibidos



Eventualmente, eles encontraram algo no local para atribuir sua indignação a … uma exibição de bandeira pendurada na própria Casa Branca, com a bandeira do arco-íris do Pride encaixada entre duas bandeiras dos EUA.

Veja bem, alguns estavam citando uma certa parte do Código de Bandeiras dos EUA – que, sim, é realmente real – e afirmaram que JB estava violando a seção 7, artigo (e) … que discute como as bandeiras dos EUA devem ser exibidas em público. Existem 15 artigos dissecando todo esse tópico, BTW.

O artigo (e) diz: “A bandeira dos Estados Unidos da América deve estar no centro e no ponto mais alto do grupo quando várias bandeiras de Estados ou localidades ou flâmulas de sociedades são agrupadas e exibidas pela equipe.” Basicamente, o vermelho, o branco e o azul devem ter precedência e ser mais proeminentes entre uma variedade de bandeiras – essa é a “regra”.

Em resposta a como o WH organizou as bandeiras aqui, um conservador – ecoando muitos outros – escreve, “Para promover a agenda transgênero revolucionária voltada para crianças, Biden viola o princípio básico do Código da Bandeira dos EUA e desrespeita todos os militares americanos enterrados sob suas cores.” Alguns estão até pedindo a Biden que se desculpe e/ou seja responsabilizado.

A realidade … ninguém vai fazer nada sobre isso – porque, francamente, não é grande coisa. Mais importante, porém, o Código de Bandeiras dos EUA (embora tecnicamente seja uma lei federal) não é aplicado de forma alguma … e funciona mais como uma recomendação de decoro/costume adequado do que qualquer outra coisa.