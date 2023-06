Casamento de Natalie Portman e Benjamin Millepied abalado por escândalo de traição

ADe acordo com fontes, Natalie Portman e Benjamin Millepied estão lutando para salvar seu casamento após a notícia do caso de Millepied com uma mulher de 25 anos. Apesar da separação no ano passado, o casal conseguiu resolver seus problemas, mas agora enfrenta outro revés.

Fotografias recentes da França indicam que Millepied tem passado um tempo com a ativista climática Camille tienne. No entanto, fontes afirmam que o casal ainda está junto e tentando resolver as coisas. Millepied está supostamente fazendo tudo o que pode para ganhar o perdão de Portman e salvar sua família.

Portman é conhecida por sua privacidade e seu foco principal no momento é proteger seus filhos. Rumores de problemas conjugais aparentemente circularam durante as filmagens do próximo filme de Portman, “May December”, e a presença do casal na estréia do Festival de Cinema de Cannes alimentou ainda mais as especulações sobre o relacionamento deles. Enquanto Portman participava de eventos promocionais em Cannes, Millepied estava ausente. No entanto, fontes próximas ao casal afirmaram que ainda eram um casal na época.

Apesar dos rumores, Portman e Millepied foram vistos juntos em um show de Beyoncé em Paris logo após o festival, seguido por fotos deles se beijando durante um jantar na França. No entanto, uma reportagem recente da revista francesa Voici afirmou que Millepied tem passado um tempo com tienne, fornecendo supostas evidências por meio de imagens deles entrando e saindo do escritório de Millepied.

Camille é uma ativista ambiental

Camille tienne, amiga da ativista ambiental Greta Thunberg, está envolvida na criação de curtas-metragens sobre o meio ambiente e foi reconhecida como uma das “50 mulheres francesas que fizeram 2020” pela Vanity Fair francesa.

Portman e Millepied se conheceram em 2009 no set de “Black Swan”, onde Millepied atuou como coreógrafo. Eles ficaram noivos em 2010 e se casaram em 2012. O casal tem dois filhos, Aleph e Amalia. Apesar da turbulência recente, eles comemoraram seu aniversário de dez anos em agosto de 2022, expressando seu amor um pelo outro no Instagram.

A situação permanece incerta, mas, por enquanto, o casal parece determinado a trabalhar no casamento e superar esse período difícil.