Casemiro, sobre insultos racistas a Vinícius: não me surpreenderia se ele quisesse sair do Real Madrid

Casemiroque teve uma temporada marcante na Manchester Unitedconversou com o TNTSports Brasil para analisar como estão as coisas para ele na Inglaterra após sua saída do Real Madridmas também sobre o vil abuso racista Vinícius Júnior esteve no final da Espanha ao longo da temporada.

Na conversa, ele também falou sobre o problema do futebol com o racismo e comentou o que está acontecendo com vir.

“Incomoda-nos que ainda existam pessoas assim. Não é a primeira vez Vinicius reclamou, ele reclama muito. Acho que a LaLiga tem que tomar uma atitude, porque não pode perder um jogador assim”, disse o Unido homem.

Casemiro emitiu um aviso, deixando claro que Vinicius estaria dentro de seu direito deixar a Espanha diante de tão horrível abuso.

“Estou feliz que ele esteja Real Madrid. Mas não ficaria surpreso se ele quisesse sair, se quisesse se dedicar a outras coisas”, disse. Casemiro disse.