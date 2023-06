Causa da morte de Clark Haggans: Do que morreu o ex-linebacker do Steelers de 46 anos?

Fvermes Pittsburgh Steelers jogador da NFL Clark Haggans faleceu aos 46 anos, chocando o mundo do futebol americano no processo.

A notícia foi anunciada por um apresentador de uma rádio esportiva de Pittsburgh na noite de terça-feira, confirmando que o vencedor do Super Bowl XL havia morrido.

hagans foi jogador da NFL por 13 temporadas e oito delas vieram com o ladrões entre 2000 e 2007. A vitória do Super Bowl que ele tem em seu nome foi em 2005. ladrões venceu aquele jogo por 21 a 10 e conquistou o recorde de sua carreira com nove sacks durante a campanha.

Causa da morte de Haggans desconhecida

Uma causa de morte para hagans não foi dado neste momento. hagans‘ outros clubes incluíram o Arizona Cardinals e a São Francisco 49ers. Ele chegou ao Super Bowl novamente com o 49ers e fez parte do time que conquistou o título da NFC em 2012.

Havia um elemento particularmente bom em sua redação em 2000 com o ladrõescomo um ano antes, eles convocaram seu colega de faculdade e amigo Joey Porter.

“Fiquei feliz por ter sido convocado – e ir ver Joey aí de braços abertos. Eles deveriam ter tocado aquela música do Reunited”, hagans disse ao Steelersnow.com em 2019.

Refletindo sobre seu primeiro jogo na NFL, hagans disse: “Fiquei maravilhado ao ver Troy Aikman. Eu costumava usá-lo no meu time Techno-Bowl”, hagans disse. “Randall Cunningham estava no time deles e quando eles pegaram a bola, eu não me mexi. Tudo aconteceu tão rápido – eu só fiquei lá agarrando minha virilha.

“Antes dos profissionais, meu treinador me dizia – aquele cara com a bola – vá pegá-lo e não o deixe marcar. Se tivéssemos mais pontos do que o outro time, eu ficaria feliz”, disse. hagans disse. “Agora, eu tive que aprender sobre linhas desequilibradas, pacotes jumbo, ofensas espalhadas e ofensas de dois minutos. Foi uma loucura. Não era mais apenas pegar o cara com a bola.”