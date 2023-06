Cavinder Twins arrasam na WWE com estreia surpresa

Tele dupla dinâmica de Haley e Hanna Cavinder, conhecido por seu TikTok estrelato e proeza no basquete no Universidade de Miamijuntaram-se oficialmente às fileiras da WWE superestrelas. A estreia na televisão ocorreu na noite de quarta-feira, deixando os fãs maravilhados.

Os gêmeos Cavinder enfeitaram o ringue depois de uma intensa batalha real, que viu Thea Hail emergir como o vencedor e ganhar o cobiçado título de contendor número um para NXTcampeonato feminino da semana que vem. Como uma demonstração de camaradagem e celebração, Haley e Hanna levantaram granizo em seus ombros, mostrando sua unidade e apoio.

Em dezembro de 2021, os gêmeos assinaram um contrato inovador Nome, imagem e semelhança (NIL) tratar WWE, insinuando suas aspirações pós-basquete. O amor deles pelo WWE, sua base de fãs apaixonada, o esporte em si e o aspecto fitness se alinham perfeitamente com a marca Cavinder. Reconhecendo a incrível oportunidade de parceria, os gêmeos expressaram seu entusiasmo pelo futuro ao lado WWE.

Cavinder Twins escolhem caminhos diversos além do basquete, abraçam o grande palco da WWE

Após a decisão de não seguir um quinto ano no basquete depois de completar quatro anos juntos, Hayley e Hanna falou abertamente sobre a multiplicidade de oportunidades que os esperavam fora do tribunal. Em entrevista ao “Hoje” em abril, Haley compartilhou seu processo de pensamento, dizendo: “Depois de jogar todos os quatro anos juntos e decidir não fazer o quinto ano, decidimos que há mais oportunidades além do basquete.” Ela reconheceu a dificuldade da decisão, mas enfatizou a importância de otimizar o leque de perspectivas que temos pela frente.

Com uma impressionante sequência de 4,5 milhões no TikTok e seu notável sucesso em garantir o dinheiro do NIL, os gêmeos Cavinder conquistaram imenso reconhecimento. Sua jornada do basquete para o grande palco do WWE simboliza sua ambição inabalável e determinação para se destacar em vários campos.

À medida que o futuro se desenrola, os fãs antecipam ansiosamente o impacto que Haley e Hanna Cavinder vai fazer no WWEapresentando sua mistura única de atletismo, carisma e influência na mídia social.