Cederj aplica provas do Vestibular 2023/2 neste domingo (18)

O Consórcio Cederj realiza neste domingo, dia 18 de junho, a aplicação das provas referente ao Vestibular 2023/2. Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos em sete universidades do Rio de Janeiro que fazem parte do consórcio de ensino da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas terá início às 10h (horário de Brasília). Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 9h.

O Cederj orienta os candidatos a se apresentarem nos locais de prova com antecedência, pois a instituição não permitirá o acesso após o fechamento dos portões. Além disso, os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto.

A aplicação do exame acontecerá em diversas cidades do Rio de Janeiro. Para consultar o seu local de prova, o estudante deverá acessar o seu cartão de confirmação de inscrição, disponível no site do Vestibular Cederj.

Provas do Vestibular Cederj 2023/2

De acordo com o conteúdo programático, a avaliação será elaborada a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Portanto, as 45 questões objetivas irão abarcar assuntos das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Química.

Além disso, os candidatos deverão responder uma prova de redação em Língua Portuguesa. Essa prova consistirá em uma proposta de produção de texto dissertativo, em norma padrão, acerca de tema escolhido a critério da banca. Confira aqui o conteúdo programático das provas na íntegra.

Oferta de vagas



As vagas ofertadas nesse processo seletivo visam o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano em diversos cursos de graduação ofertados na modalidade semipresencial.

Conforme indicado no edital, o Vestibular 2023/2 conta com a oferta de 7.589 vagas distribuídas entre 16 cursos de graduação. Os aprovados serão matriculados nas instituições que compõem o Consórcio:

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ);

Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf);

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj);

Universidade Federal Fluminense (UFF);

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O edital estabelece ainda que os cursos oferecidos através do Vestibular Cederj 2023/2 são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

O Cederj reserva parte das vagas ofertadas nesse vestibular para o sistema de cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos aprovados a partir do sistema de cotas deverão comprovar os critérios estabelecidos no edital para garantir o direito à vaga.

Resultados e reclassificações

Conforme o cronograma, a Fundação Cecierj divulgará as notas da prova de múltipla escolha m 23 de junho. Já a divulgação das notas da redação está prevista para 28 de junho, com possibilidade de interposição de recurso até o dia seguinte, 29 de junho.

O Cederj publicará o resultado final do Vestibular 2023/2, com a lista de classificados em 1ª chamada, no dia 4 de julho. Os aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 5 e 6 de julho, até as 22h.

A Fundação Cecierj prevê realizar até três reclassificações para o total preenchimento das vagas. A 1ª reclassificação está prevista para 11 de julho, enquanto a 2ª reclassificação é esperada para 17 de julho. Por fim, a 3ª reclassificação está marcada para 21 de julho.

Acesse o edital do Vestibular 2023/2 na íntegra para mais detalhes.

