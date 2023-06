Cedric Doumbe fora da estreia no PFL devido a lesão no punho

O PFL precisa esperar mais um pouco para estrear uma de suas recentes contratações de grandes nomes.

A liga anunciou na quarta-feira que a estrela do kickboxing Cedric Doumbe foi forçada a se retirar de sua estreia agendada, que aconteceria contra Jarrah Al-Silawi em 23 de junho. Zach Juusola entra em cena para lutar contra Al-Silawi como substituto de Doumbe.

Doumbe foi às redes sociais para explicar que o motivo de sua desistência é devido a uma lesão no pulso. Veja seu vídeo e declaração abaixo (tradução via Doumbe).

“Agora, estamos treinando, treinamos, treinamos muito. Tudo estava bom. No treino de grappling não sei porque mas meu pulso doía, eu disse a mim mesmo que ia sarar. Há sempre pequenas lesões durante o campo de treinamento. E aí, em casa eu não conseguia mexer o pulso, doía muito. Esperei dois, três dias pra ver se passava e no dia seguinte não consegui mais usar o pulso. “Então, fui ao médico e ele me proibiu de lutar. ‘Você pode lutar, mas se quiser usar apenas 20% de suas habilidades, o problema é seu.’ … Vamos tentar lutar rapidamente, talvez neste verão, setembro ou outubro.

O PFL não mencionou uma possível data de retorno de Doumbe, nem se tentará reagendá-lo contra o Al-Silawi após a próxima luta de Al-Silawi.

Doumbe assinou com o PFL no início deste ano, após uma excelente carreira no kickboxing que incluiu dois reinados como campeão dos meio-médios do Glory Kickboxing. Durante uma aparição no A Hora do MMADoumbe disse que a oferta que recebeu da liga foi ’10 vezes’ maior do que uma oferta do UFC.