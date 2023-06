Celtics confirma que Joe Mazzulla retornará como treinador principal

Fou qualquer um que espere mudanças radicais do Boston Celtics nesta entressafra, o presidente da equipe de operações de basquete, Brad Stevens, está jogando um pouco de água fria nessa ideia.

Depois de uma temporada em que o Celtics ficou a um jogo de retornar às finais da NBA, Stevens disse que vê um time precisando de pequenos ajustes, não de uma interrupção maciça na liderança ou em seu núcleo jovem.

Celtics confirma que Joe Mazzulla retornará como treinador principalLAPRESSE

“Muita coisa deu certo e não podemos perder isso de vista”, disse Stevens na quinta-feira durante sua coletiva de imprensa no final da temporada. “Não é longe… É muito difícil entrar na mistura. Então, só temos que descobrir como ser um pouco melhor.”

Isso começará no topo com o técnico Joe Mazzulla, que Stevens disse que retornará depois de levar o Celtics a 57 vitórias e ao segundo lugar na Conferência Leste.

Perguntado diretamente se Mazzulla é a pessoa certa para liderar a equipe daqui para frente, Stevens foi inequívoco.

“Sim, acho que sim”, disse Stevens. “Achei que ele fez um trabalho muito bom com este grupo. Todo mundo vai reagir exageradamente aos melhores jogadores e treinadores depois de cada jogo. É sempre assim. Sabemos disso entrando, então temos que ser capazes de julgar as coisas no todo.”

O fato de a equipe ter conseguido terminar a temporada regular em segundo lugar tanto no ataque quanto na defesa e ter recuperado de uma desvantagem de 3 a 0 nas finais da conferência é uma evidência da liderança de Mazzulla, disse Stevens.