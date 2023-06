Celtics contrata Sam Cassell, reforçando comissão técnica de Joe Mazzulla

Tele acabou Doc Rivers’ posse como 76ers treinador principal significa que uma nova comissão técnica está chegando Filadélfia. Essa nova equipe sob Nick Nurse não incluirá Sam Cassello principal assistente sob riosjá que chegou a um acordo com a rival celtas de Boston.

celtas Presidente Brad Stevens contratou cassell para adicionar mais experiência ao treinador principal jovem Joe Mazzullabanco em antecipação de outra corrida em um NBA campeonato em 2023/24.

História do Celtics de Cassell

O homem de 53 anos cassella baltimore nativo, jogou apenas uma temporada com o celtas durante seus 16 anos NBA carreira. Mas aquela temporada, a campanha de 2007/08, foi memorável – continua sendo a última vez Boston ganhou o título da NBA.

Cassell se aposentou em 2009 e ingressou na Washington Wizards‘ comissão técnica, onde ficou até 2014. Ingressou rios‘ Los Angeles Clippers naquele ano e se mudou com ele para o 76ers em 2020. Com toda essa experiência, Cassell figura como marteloassistente principal de Boston na próxima temporada, o que pode criar uma dinâmica interessante no banco de Boston.

Poderia Cassell ser o substituto de Mazzulla?

Embora seu emprego esteja garantido por enquanto, o inexperiente martelo foi duramente criticado durante Bostoncorrida do playoff. Dadas as altas expectativas em torno da franquia, um início lento na próxima temporada pode aumentar a pressão sobre o jogador de 34 anos.

Se o pior cenário acontecer, cassell se tornaria um concorrente interno instantâneo para assumir o celtas‘ trabalho de treinador principal.

O histórico de Cassell inclui trabalhar com o falecido Flip Saunders em Washingtonalém de duas passagens pelo rios em Filadélfia e Os anjos.