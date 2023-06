Cenas inéditas na corrida de 100m com barreiras: o arremessador de peso belga Boumkwo corre 32,81

EUt foi o momento mais surreal do segundo dia do Campeonato Europeu de Atletismo, mas ao mesmo tempo um dos mais envolventes atos de espírito esportivo.

Na segunda bateria dos 100m com barreiras, vencida pela espanhola Teresa Errantone com 13.22, o atleta belga Jolien Maliga Boumkwo era o centro das atenções.

A atleta, campeã nacional de martelo e arremesso de peso – que terminou em sétimo lugar no arremesso de peso com 16,58 na véspera – disputou os 100m com barreiras como compromisso com sua equipe após a lesão de Ana Zagre e Hanne Claesque deveriam correr os 400m com barreiras.

“Não é uma piada,” Boumkwo admitiu nas redes sociais no dia anterior, quando já sabia que iria disputar a prova.

Então, apesar de ser um evento bem diferente daquele que ela compete, Boumkwo largou, a mais lenta das velocistas com tempo de reação de 0,230, e saltou as barreiras como pôde, sem derrubar nenhuma, até completar os 100 metros.

Dezenove segundos depois o andarilho cruzou a linha de chegada, o belga chegou à linha de chegada com o tempo de 32s81, sob aplausos da pequena torcida presente no estádio da Silésia.

Com um sorriso no rosto, foi parabenizada pelas rivais, cientes da dificuldade da tarefa que acabara de cumprir. O atleta belga somou assim dois pontos para a equipa, cujo objetivo é evitar a despromoção da categoria nesta competição. Eles agora se encontram em penúltimo lugar, com os três últimos países rebaixados.