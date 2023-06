Em um balanço recentemente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Penedo, em Alagoas, apresentou uma redução na população residente. Os dados do Censo 2022 mostram que a população caiu de 60.389 habitantes em 2010 para 58.647 em 2022. A cidade tem uma densidade demográfica de 85,19 habitantes por quilômetro quadrado e ocupa uma área de 688 quilômetros quadrados.

Após uma década do último Censo, realizado em 2010, a longa lacuna até 2022 prejudica uma análise mais aprofundada sobre as causas dessa diminuição. Mesmo assim, os dados do IBGE, reconhecidamente confiáveis, revelam uma realidade de retração populacional em Penedo.

No mesmo Estado, as cidades de Maceió e Arapiraca apresentaram cenários distintos. Maceió, a capital alagoana, viu sua população saltar para impressionantes 957.916 habitantes, tornando-se a cidade com maior densidade demográfica do estado, com 1.880,77 habitantes por quilômetro quadrado.

Por outro lado, Arapiraca, a segunda maior cidade de Alagoas, registrou uma população de 234.696 habitantes, com densidade demográfica de 678,99 habitantes por quilômetro quadrado.

O censo, realizado pelo IBGE, é uma pesquisa indispensável para compreender a distribuição da população brasileira. Os dados recolhidos auxiliam no planejamento de políticas públicas e na aplicação correta de recursos em áreas como educação, saúde e infraestrutura.

O IBGE ressalta que, em futuras divulgações, pode haver revisão de algum dos indicadores publicados, principalmente em função de alguns municípios que ainda se encontram em fase de revisão devido a necessidades de ajustes detectados após o fechamento da operação, em 28 de maio de 2023.

Para mais informações e detalhes sobre o Censo 2022 em outros municípios de Alagoas e do Brasil, acesse o site oficial do IBGE.