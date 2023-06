CEO da CNN, Chris Licht, demitido

A demissão de Licht ocorre exatamente um mês depois que ele projetou a rede polêmica prefeitura especial com o candidato presidencial do Partido Republicano. Licht fez uma jogada pela base de Trump e atraiu mais de 3 milhões de telespectadores naquela noite … mas a reação da audiência da CNN e dos democratas em DC foi severa. As avaliações da rede despencaram nos dias após o especial de Trump.

âncora da CNN Kate Bolduan recebeu as honras na manhã de quarta-feira ao anunciar o disparo de Licht no ar. Não foi exatamente um momento de “ding dong, a bruxa malvada está morta” … mas, não se engane, Licht irritou muitas penas na rede.

Na semana passada, ele também foi o assunto de um artigo de perfil nada lisonjeiro no The Atlantic, e ele teria se desculpado com os funcionários da CNN no início desta semana.