Cervo empalado na cerca da casa de Stephen King e sacrificado por policiais

Stephen King é o indiscutível rei do horror… mas suas histórias fictícias se transformaram em um pesadelo da vida real em sua casa no Maine, com o autor como personagem central.

O lendário romancista de clássicos como “Pet Sematary” e “The Shining” recebeu um visitante não convidado em sua casa em Bangor, Maine, na quinta-feira, quando um cervo se empalou em sua cerca pontiaguda em frente à sua mansão gótica.

O TMZ obteve uma foto do cervo de cauda branca pendurado sobre as pontas afiadas no centro da cerca de ferro forjado. As pontas atingiram o meio do animal indefeso cujas pernas estavam metade dentro e metade fora da propriedade de King.

Um representante do Departamento de Polícia de Bangor nos disse … o macho de um ano aparentemente tentou pular a cerca, mas era muito alta. O veado então tentou manobrar pela parte central da barreira de metal, mas, infelizmente, o coitado foi espetado.

Não está claro se King estava em casa na hora… mas sabemos que ele não chamou a polícia. Uma mulher que passava avistou o cervo ferido e ligou para o 911.

A polícia respondeu e acabou com o sofrimento do cervo, atirando nele. De acordo com a lei estadual, os policiais estão autorizados a matar qualquer animal selvagem que considerem estar em perigo.

Parece que a casa é uma casa de férias para Stephen e sua esposa. Ele recebe sua parcela de turistas que vêm para admirar a mansão.

Entramos em contato com o representante de King para comentar … até agora nenhuma palavra de volta.