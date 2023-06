Chael Sonnen defende Dana White, confiante de que a luta de Zuckerburg x Musk pode render até 25 milhões de compras de PPV

Chael Sonnen está all-in na suposta batalha dos bilionários.

“The American Gangster” é bem versado nos ingredientes que fazem um pay-per-view de grande sucesso, desde suas duas lutas espetaculares com o membro do Hall da Fama do UFC Anderson Silva. E Sonnen está confiante de que se Mark Zuckerberg, Elon Musk e o presidente do UFC Dana White levarem a sério a realização de uma luta entre Zuckerberg e Musk na plataforma do UFC, ela se tornará o pay-per-view de maior bilheteria da história da luta. promoção.

“Você poderia com certeza fazer mais de 10 milhões [pay-per-view buys]”, disse Sonnen na segunda-feira A Hora do MMA. “Mas você poderia estar mais perto de 20 e 25 [million pay-per-view buys], porque o que eu previa é que ambas as empresas iniciariam algum tipo de braço digital. Então, de repente, acredito que o Twitter estaria hospedando pay-per-views, e acredito que o Facebook também. Agora você está falando de 25 milhões de visualizações aqui. Isso é loucura, o que acabei de dizer. Você poderia fazer isso se o negócio mudasse e mudasse um pouco. Claro que você poderia.

A conversa entre Zuckerberg e Musk ganhou força na semana passada, depois que Musk desafiou o CEO da Meta para uma “partida de jaula” nas redes sociais. Zuckerberg aceitou rapidamente, canalizando Khabib Nurmagomedov com uma resposta simples: “Envie-me a localização”. White imediatamente entrou na briga e deu o apoio do UFC para a possível luta.

Sonnen vê isso como uma jogada brilhante do chefe do UFC.

“O fato de um bilionário querer lutar contra outro bilionário e alguém ligar para um terceiro bilionário pedindo permissão – tipo, eu realmente não sei de onde isso vem, mas tenho que dar crédito a Dana aqui”, disse Sonnen. “Não há nenhum outro promotor que possa vir à mesa agora. Seria estranho. Esses dois ou lutam no UFC ou não lutam nada, acho que podemos concordar nisso. E esse foi realmente um movimento estratégico da Dana.

“Quero dizer, eles poderiam filmar isso em seu iPhone, poderiam colocar no Twitter, poderiam colocar no Instagram, poderiam colocar no Facebook. Uau, que pensamento. E é uma dessas coisas onde, ‘Não, nós vamos chegar aqui e fazer isso’.

“Eles não precisam de Dana. Eles não precisavam de permissão. Eles não precisavam desse terceiro. Eles poderiam fazer isso em seus [platforms] e seria – se há 6 bilhões de pessoas na Terra como eles especulam, 5,5 bilhões assistiriam a essa luta, certo? Apenas através de suas plataformas. Então, eu apenas compartilho isso com você, que se for algo divertido e ele tiver uma oportunidade e quiser trazê-la para nós, seria muito legal da parte de Dana. Seria rude da parte dele não trazê-lo para nós.

O entusiasmo de White não diminuiu desde então. Ele previu recentemente que a luta seria “a maior luta da história do mundo” e expôs o quão sério os dois homens levariam isso, divulgando a paixão de Zuckerberg pelo jiu-jitsu brasileiro e fandom pelo MMA.

White tem enfrentado críticas por sua ânsia de se envolver em uma luta de circo óbvia entre dois CEOs de tecnologia de meia-idade sem experiência em luta profissional, especialmente devido aos seus comentários recentes sobre como o UFC não faz lutas de “artifício” quando questionado sobre o antigo O desejo do campeão dos pesos pesados ​​Francis Ngannou de boxear uma grande estrela dos pesos pesados.

No entanto, pelo menos nesta situação, Sonnen dá um passe para White.

“Estou extremamente interessado nisso”, disse Sonnen. “Estou interessado do ponto de vista de ser bobo. Nós nos divertimos no UFC a cada 10 anos. Dana White está extremamente preso em seu [ways] — Quero dizer, não costumávamos fazer champ-champ. Não costumávamos ver mulheres lutarem. Havia uma política muito fechada. E a cada 10 anos, teríamos um James Toney ou um CM Punk. Nós poderíamos nos divertir.

“Não muito frequentemente. Temos negócios sérios e a integridade do esporte, mas de vez em quando nos divertimos. Podemos ver um Conor [McGregor] contra Floyd [Mayweather Jr.]. E estamos nesse ponto. Estamos nisso, você sabe, X quantidade de tempo se passou e estamos prestes a nos divertir. Então, sim, estou interessado nisso. Estou muito interessado nisso.”

“Eu diria às pessoas: ‘Não roubo bancos’, mas já roubei um banco antes”, continuou ele. “E tudo o que quero dizer com isso é, tipo, em um traço amplo – quatro bancos, cinco bancos – mas se você entender isso. Eu não roubo bancos. Acho que de uma forma geral, Dana está falando muito sério. Deixe-me te contar algo. Já trabalhei para Dana White, já trabalhei para Scott Coker. E muitas pessoas, inclusive você, me perguntam: ‘Ei, qual é a diferença entre esses dois?’ E foi muito difícil para mim responder, porque há tantas semelhanças, mas há uma – você lança uma briga para Scott Coker, as palavras que você quer que ele diga de volta para você são: ‘Divertido, isso seria divertido. ‘ Se você lançar uma briga para Dana White, a palavra que você está procurando é ‘Interessante’.

“Se Dana olha para você e diz: ‘Interessante’, você vai conseguir. Se Coker disser ‘Diversão’, você vai entender. Não, [White] não faz lutas enigmáticas, isso é verdade. Ele não faz truques. Ele não traz um de 500 libras e o de 180 libras. Agora, isso não significa que, a meu ver, de vez em quando nos divertimos. Claro que sim.