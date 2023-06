Chael Sonnen se declara inocente de acusações de contravenção por bateria, julgamento marcado para agosto

Chael Sonnen se declarou inocente com uma data de julgamento agora definida em seu drama jurídico em andamento sobre as acusações de agressão contra ele em Las Vegas há mais de um ano.

De acordo com registros online do tribunal, as negociações foram realizadas na terça-feira sobre o caso, mas uma resolução não foi alcançada, o que levou à marcação de uma audiência preliminar e da data do julgamento. Sonnen registrou uma confissão de inocência no caso, e um julgamento agora está marcado para 9h30, horário local, em Las Vegas, em 9 de agosto.

Sonnen é acusado de atacar várias pessoas no Four Seasons Hotel em Las Vegas em 18 de dezembro de 2021.

Julie e Christopher Stellpflug, um casal originalmente vinculado ao processo criminal contra Sonnen, alegaram que o tricampeão do UFC acertou os dois e colocou Chistopher Stellpflug em um estrangulamento após supostamente dar um tapa em sua mão enquanto caminhavam pelo corredor em seu hotel.

Também foram feitas alegações de que Sonnen atacou vários seguranças que tentaram intervir na briga física.

O casal afirmou que Sonnen estava supostamente embriagado e agindo de forma beligerante quando a agressão ocorreu. Eles também estão processando Sonnen no tribunal civil depois que os promotores retiraram as acusações de agressão devido à falta de provas.

Outra pessoa supostamente envolvida no incidente também entrou com uma ação contra Sonnen depois que ele alegou ter levado um soco do veterano do MMA em um ataque não provocado enquanto ele trabalhava na manutenção do hotel.

Sonnen não abordou as acusações de bateria publicamente, mas continuou aparecendo regularmente em seu podcast e canal no YouTube, além de trabalhar para promoções como o BKFC, onde atuou como analista. Seu trabalho de comentarista na ESPN foi suspenso depois que as acusações foram inicialmente feitas contra Sonnen.

O julgamento será supervisionado pela juíza Ann E. Zimmerman.