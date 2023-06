Chael Sonnen sobre suspensões recentes do PFL: ‘Não vi grande problema nisso’

Chael Sonnen acredita que o PFL não tem problema de PED.

Apesar de ter assinado recentemente o campeão peso-pesado Francis Ngannou em um acordo histórico, o PFL teve uma série de coisas difíceis no mês passado. Primeiro, em meados de maio, nove lutadores, incluindo o ex-campeão dos pesos pesados ​​Bruno Cappelozza e o ex-desafiante ao título do UFC Thiago Santos, receberam suspensões por várias substâncias proibidas. Então, no início desta semana, o campeão meio-pesado do PFL em 2023, Rob Wilkinson, também foi pego com uma substância proibida, forçando-o a desistir de sua luta planejada no PFL 4 em junho. Com tantos lutadores sendo pegos por substâncias proibidas de uma só vez, alguns torcedores questionaram se o PFL tem um problema de PED. Mas Sonnen diz que é exatamente o oposto.

“O PFL tem algum problema?” Sonnen refletiu em seu canal no YouTube. “Existem algumas maneiras de olhar para isso, e minha resposta é não. Não, eles não. Eu vejo isso de uma maneira diferente, ou seja, eles foram para Nevada e pegaram nove caras em um dia.

“Foram cerca de nove caras para o PFL, e então entrou outra pessoa, e ele foi até um vencedor do torneio, um vencedor de defesa que planejava entrar nesta temporada. Então eles são puxados e, a meu ver, não têm problema, o PFL tem um bom sistema para pegar essas pessoas.”

Sonnen não é estranho a substâncias proibidas e testes de drogas, tendo repetidamente falhado em testes de drogas ao longo de sua carreira no MMA. Sonnen tem falado abertamente sobre o uso de drogas para melhorar o desempenho durante sua carreira, até brincando que “tinha um concentrado de suco mais alto que o Tropcana” quando lutou contra Jon Jones em 2013.

Seguindo em frente, Sonnen acredita que esse bando de testes antidoping não servirá apenas como um alerta para os outros lutadores da promoção, mas também como um momento de aprendizado.

“Às vezes é educá-los”, disse Sonnen. “As pessoas geralmente não gostam de ouvir isso, que foi um erro, mas muitas vezes é, que alguém não sabia que algo que está tomando é proibido, ou a hora que está tomando.

“Então, quando você tem esses atletas que foram atingidos e eles vão lidar com isso, eles vão aprender com isso, mas também vão se tornar exemplos para o resto da lista olhar, ‘Oh , eu estou fazendo a mesma coisa.’ É mais ou menos assim que acontece. Não vi grande problema nisso. Simplesmente não o fiz.