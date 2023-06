Channel 5 lançará documentário ‘Titanic Sub: Lost at Sea’ que vai ao ar amanhã

Ccom menos de 15 horas restantes de oxigênio dentro do Titã submersível, as esperanças de encontrar todos os cinco tripulantes ainda vivos são escassas, mas ainda possíveis. Com o passar do tempo, canal 5 está programado para lançar um documentário surdo sobre os perigos do turismo extremo e especificamente sobre as pessoas que pagam para visitar os destroços do Titanic. Os 5 apresentadores de notícias Dan Walker vai presentear ‘Titanic Sub: Perdido no Mar‘ na quinta-feira, 22 de junho, às 19h, e promete ir além do que as notícias estão apresentando. Eles também prometem dar aos espectadores uma atualização adequada sobre o que está acontecendo agora com o resgate, pois também examinam todo o contexto sobre essas viagens às profundezas do mar. Uma ideia para explorar o Titânico naufrágio e o fascínio por trás dele para os viajantes que estão dispostos a pagar pela atração.

O documentário é sobre a atual missão de resgate do submarino Titan?

Isso mesmo, é produzido por ITN e é uma produtora de referência com sede no Reino Unido, especializada em filmes de retorno rápido que reagem aos eventos atuais. Diretor-gerente Ian Rumsey disse o seguinte para Variedade: “Este programa vai traçar tudo desde a exploração em si, ao surgimento do turismo extremo, às tentativas de resgate, mas acima de tudo vai contar uma história muito humana que conquistou a nação que tem cerca de 5 pessoas, todas com famílias, que estão presos no fundo do oceano. Nossa experiência e herança em documentários de retorno rápido e reputação de filmagem responsável significa que sempre tratamos essas histórias com grande sensibilidade.”

A emissora britânica Channel 5 anunciou “Titanic Sub: Lost at Sea”, um documentário rápido sobre a busca para localizar e resgatar o submersível Titan. https://t.co/MNVxf7zuUo ? Variedade (@Variety) 21 de junho de 2023

O Titã desapareceu no oceano Atlântico no último domingo e as tentativas de resgate estão trabalhando contra o relógio. Com menos de 15 horas restantes de oxigênio dentro da embarcação, ainda há um vislumbre de esperança de que as cinco pessoas dentro ainda estejam vivas. As cinco pessoas confirmadas a bordo são um empresário britânico Hamish Harding; empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos Suleman; ex-mergulhador da marinha francesa Paul-Henry Nargeolet; e CEO da OceanGate Stockton Rush. No começo, pensamos que essa notícia do documentário era uma piada, mas está acontecendo e vai ao ar no Canal 5 na quinta-feira.