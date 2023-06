Charles Oliveira desafia Islam Makhachev a enfrentá-lo no Brasil, ‘muito feliz’ por ser azarão na revanche

Charles Oliveira quer Islam Makhachev como próximo – e adoraria ter sua revanche em São Paulo, Brasil.

O atual campeão dos leves do UFC reagiu ao nocaute de Oliveira no primeiro round do UFC 289 sobre Beneil Dariush parabenizando seu ex-adversário nas redes sociais, mas adicionando “há níveis neste jogo.” Não demorou muito para “do Bronx” responder, escrita que “níveis fazem parte do jogo” e que eles se encontrariam novamente.

De volta ao Brasil após uma noite impecável em Vancouver no último sábado, Oliveira passou pelo MMA Fighting’s Trocação Franca podcast para expandir sua reação aos comentários de Makhachev.

“Existem níveis, com certeza. Nos veremos em breve. Em breve”, disse Oliveira. “São todos os níveis, certo? Como ele disse. Com certeza, existem níveis. Nós nos veremos. Está chegando. Acalmar. Eu não estou com pressa.”

Makhachev finalizou Oliveira em outubro passado em Abu Dhabi para reivindicar o título dos leves do UFC e depois o defendeu em uma vitória por decisão apertada sobre Alex Volkanovski em fevereiro. Ele agora deve colocar seu cinturão em jogo mais uma vez no UFC 294, que acontece em 21 de outubro em Abu Dhabi.

“Sou o próximo da fila, com certeza. Não há o que fazer ou pensar, principalmente do jeito que foi [against Dariush]”, disse Oliveira. “Mas nesses últimos sete ou oito anos da minha vida aprendi que só tenho que me preocupar com uma coisa, e não é ganhar dinheiro ou agendar lutas, é treinar, descansar e fazer acontecer.

“[My managers Jorge Patino] ‘Macaco’ e Diego [Lima] já sabem o que eu quero, eles sabem que eu quero o cinturão, então deixe-os bater de frente com a organização para ver qual é o próximo passo. Só quero descansar e depois voltar a treinar e me preparar para o próximo adversário. … Para mim, sou o próximo, sem sombra de dúvida. Dana deixou claro, mas não podemos ter tanta certeza.”

O UFC está programado para voltar ao Brasil duas semanas após o show de Abu Dhabi para o card do Fight Night em São Paulo no dia 4 de novembro. e criado no estado de São Paulo, acha que a empresa deveria mudar de planos e transformar aquele show em um evento pay-per-view, encabeçado por Makhachev x Oliveira 2.

De qualquer forma, ele está aberto a voar novamente para Abu Dhabi para enfrentar o campeão russo mais uma vez.

“Se você trabalha para a Coca Cola e eles dizem: ‘Filho, vá entregar esta Coca Cola em Abu Dhabi’, o que você vai fazer? Você tem que ir a Abu Dhabi para entregar, você é um funcionário”, disse Oliveira. “Eu irei aonde eles me colocarem para lutar. Posso dizer: ‘Não, não vou lutar’, e eles dirão: ‘OK. Michael Chandler, Dustin Poirier, são vocês pelo título. Isso é o que eles farão. Não vai mudar.

“Quando eu era campeão, fui defender meu título na terra dele [note: the belt was vacant when Oliveira fought Makhachev in Abu Dhabi]. Ele disse na coletiva que queria lutar no Brasil, então por que ele não vem lutar em novembro no Brasil?”

Makhachev dominou a estrela brasileira em seu primeiro confronto dentro do octógono, e Oliveira disse várias vezes “não fui eu naquela noite”, recusando-se até mesmo a assistir à luta. Oliveira não planeja revisá-lo, mesmo que o UFC marque a revanche porque “está no passado”.

“Eu só quero ser Charles. Corajoso e feliz, só isso”, disse Oliveira. “Se sou ousado, se sou feliz, as coisas acontecem. Descansar, respirar, ficar perto das pessoas que amamos, voltar a treinar e depois brilhar mais uma vez.”

Oliveira foi o azarão indo para o confronto de Dariush no UFC 289, e abriu como o azarão para uma revanche com Makhachev também – e isso, em suas palavras, é simplesmente “perfeito”.

“Fico muito feliz quando dizem que sou o azarão”, disse Oliveira. “Eu prometo a você, da próxima vez vou enviar a você todos os screengrabs que as pessoas me enviaram deles ganhando dinheiro comigo. E então eu brinco: ‘Quanto estou ganhando com isso?’ Um ganha $ 7.000, o outro ganha $ 15.000, o outro ganha $ 4.000 e o outro ganha $ 3.000. Quem acredita em Charles Oliveira ganha dinheiro.

“Então eu sou o azarão de novo, legal, perfeito, vamos apostar. Quem acredita em mim, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer acontecer. Eu era o azarão nessa luta, então muitas pessoas ganharam dinheiro. Ganhei meu dinheiro, ganhei meu bônus, e aqueles sentados e torcendo em seus sofás também ganharam dinheiro.”