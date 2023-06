Charles Oliveira disse uma vez que nunca mais lutaria no Canadá, mas se sentiu ‘no meu quintal’ no UFC 289

Charles Oliveira foi tratado como uma superestrela pela torcida de Vancouver no UFC 289, antes e depois de sua vitória por nocaute no primeiro round sobre Beneil Dariush no início deste mês, provando que “do Bronx” estava certo em voltar atrás em sua decisão de nunca lutar no país novamente.

Oliveira visitou o Canadá quatro vezes como lutador do UFC entre 2010 e 2016, ficando aquém em todas as ocasiões com derrotas para Jim Miller Cub Swanson, Max Holloway e Anthony Pettis. Finalizado por cada um deles, Oliveira se cansou.

“Lembro-me de quando assumi Oliveira [as a manager] ele me disse brincando, mas ao mesmo tempo muito sério: ‘Vamos apenas fazer um acordo, eu não luto no Canadá’”, disse o técnico e empresário de Oliveira, Diego Lima, no episódio desta semana do Trocação Franca podcast. “Nós rimos e dissemos: ‘Ok, você nunca vai lutar no Canadá.’”

Oliveira estava escalado para enfrentar Dariush no card do UFC 288, em Newark, mas o brasileiro teve que desistir devido a uma lesão. O próximo pay-per-view estava marcado para acontecer na Rogers Arena em Vancouver, e o UFC queria reagendá-lo para essa data.

“Sean Shelby disse que manteria Dariush [as his opponent], mas tinha que ser no Canadá”, disse Lima. “Liguei para Charles e disse: ‘Vai ser no dia 10, mas no Canadá’. Ele disse: ‘Quer saber, vamos. Estou pronto. É bom, mais um obstáculo para eu passar e deixar para trás.’”

Oliveira deixou isso no passado, conquistando sua primeira vitória em solo canadense para agora esperar enfrentar Islam Makhachev pela segunda vez pelo ouro leve do UFC.

Afinal, lutar no Canadá vai trazer uma lembrança diferente para o craque paulista.

“Ser aplaudido de pé por [almost] 20.000 pessoas em Vancouver, no Canadá, sentiram como se eu estivesse lutando no meu quintal”, disse Oliveira Trocação Franca. “Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Chorei saindo, chorei depois da luta, então isso nunca vai sair da minha cabeça.

“Acabou o evento, já era tarde da noite, você volta para o hotel e tem milhares de pessoas gritando seu nome. Eu nunca vou esquecer isso. Parecia que eles iriam capotar meu carro com tantas pessoas sobre ele. Se você não estivesse lá para sentir, não entenderia. Eu só vi isso em filmes.”

Levou mais de uma década para Oliveira ir de apenas mais um bom lutador brasileiro para um favorito dos fãs em todo o mundo, e o ex-campeão de 155 libras acha que é um crédito para sua “humildade e respeito aos outros”.

“Nunca deixei dinheiro, carro, casa e fama falarem mais alto”, disse Oliveira. “Sempre fui o mesmo garoto respeitoso, o cara que abraça todo mundo e respeita todo mundo. Conte-me uma controvérsia envolvendo meu nome. Não há nenhum, certo? Charles é o mesmo moleque da favela, que veio do lixo, da merda. Veja onde estou agora, e ainda sou o mesmo garoto. eu pego [clothes] do meu corpo para dar aos outros.

“Eu sou o mesmo cara. Claro, eu dirijo um carro legal, mas levei um soco, sangrei e suei muito por isso. Estes são os frutos do meu trabalho. Andar com uma roupa legal, vestir-se bem, comer algo gostoso, estou trabalhando para isso. Mas eu sou o mesmo garoto. estou iluminado. Deus me segurou pela mão e disse: ‘Brilha, garoto’”.

“Sempre pergunto às pessoas próximas a mim, como meu primo e meu pai, os verdadeiros, se estou mudando”, continuou. “[They say] ‘Não, você ainda é o mesmo.’ No dia em que um deles disser que é demais, eu direi, espere um minuto. Há um monte de gente falando besteira quando na verdade eles só querem atenção e mídia, eles não fazem nada – ou querem sugar meu sangue como um vampiro, sabe? Não quero nada com pessoas assim.”