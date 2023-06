Charles Oliveira pede revanche contra Islam Makhachev após rápida vitória no UFC 289: ‘Foi como um filme’

Charles Oliveira superou Beneil Dariush no co-evento principal do UFC 289, marcando uma vitória espetacular no primeiro round em Vancouver, British Columbia, Canadá, na noite de sábado para se inserir de volta na conversa para uma chance no peso leve do UFC título.

“Do Bronx” disse ao comentarista do UFC Daniel Cormier em sua entrevista pós-luta que está disposto a entrar em território inimigo para enfrentar o campeão Islam Makhachev em uma revanche, referindo-se a um próximo evento pay-per-view em Abu Dhabi. Ele dobrou a aposta na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 289.

“Quero ser campeão”, disse Oliveira quando questionado se gostaria de revanche contra o homem que o venceu por finalização no segundo round por um título vago em outubro passado. “Quem é o campeão? Ele tem o cinto? É isso? Vamos.”

Questionado por repórteres no sábado se o brasileiro é o próximo na fila para Makhachev, o presidente do UFC, Dana White, se recusou a tomar uma decisão oficial na noite da luta, mas disse sobre Makhachev x Oliveira 2: “Não vamos brincar. Essa luta faz sentido, é a luta que deveria acontecer e estou ansioso para vê-la novamente.”

Oliveira, ex-campeão do UFC que detém o recorde de mais finalizações e finalizações da história do UFC, afirma desde outubro que não assistiu à derrota para Makhachev e não pretende fazê-lo porque, em suas palavras, “ não estava lá” naquela noite.

De volta à coluna de vitórias, “do Bronx” disse neste sábado que não vai pensar demais em sua estratégia se conseguir mais um encontro com o talento russo dentro do octógono.

“Eu não vou fazer nada [different]”, disse Oliveira. “Eu simplesmente serei Charles. É isso.”

Makhachev reagiu ao desempenho de Oliveira nas redes sociais.

Parabéns Carlos.

Mas ainda há níveis neste jogo — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 11 de junho de 2023

O lutador da Chute Boxe comemorou estar “de volta ao caminho das vitórias” e disse sobre sua 20ª finalização no UFC: “Só preciso de um round; quando minha mão pousa, as coisas acontecem.

A vitória de sábado foi especialmente significativa para Oliveira porque o ex-campeão estava 0-4 em solo canadense antes do UFC 289, e ele quebrou aquela derrapagem de forma devastadora.

“Foi como um filme na minha cabeça”, disse Oliveira sobre sua emocionante comemoração na jaula. “A maior parte das minhas derrotas aconteceram aqui, e poder vir aqui e ser aplaudido de pé pela torcida, me senti dentro de uma comunidade, me senti no Brasil. São coisas que nunca serão esquecidas.

“Tentei me controlar na paralisação mas acabei chorando, mas aí respirei fundo para voltar às vitórias — e fui lá e venci. Depois de tudo o que foi dito, ser aplaudido de pé é algo que nunca vou esquecer. Sou brasileiro e sei que tenho fãs no mundo todo, e vir aqui para o Canadá, onde nunca havia vencido, e ser torcido daquele jeito, nunca vou esquecer.”