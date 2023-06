Charlotte Flair se prepara para fazer seu assalto ao título e destronar Asuka com uma incrível transformação física

Ashley Elizabeth Fliehr tornou-se o Campeã Feminina do NXT em 2014. Ela também ganhou seis Cru campeonatos femininos e sete Esmagar campeonatos femininos.

Ela recebeu o apelido de Nature Girl por ser filha de Ric Flair, conhecido como The Nature Boy.

Charlotte Flaircomo é conhecida, é um exemplo perfeito de autoaperfeiçoamento, evolução, aperfeiçoamento constante e em um post recente no Instagram ela mostra como evoluiu fisicamente nos últimos quatro anos.

Vale lembrar que o guerreiro acaba de voltar para desafiar Asuka para o Campeonato Feminino da WWEmomento que veio quando esta última recebeu o novo Campeonato Feminino e deu a entender a intenção de buscar o título.

transformação de flair

“Nunca se esqueça de quão longe você chegou. Eu costumava pensar que tinha todas as respostas e estava “trabalhando duro”. Na verdade, eu estava constantemente em dúvida e trabalhando contra mim mesmo. No entanto, estava determinado a não me contentar. é realmente uma foto rara em um sutiã esportivo porque eu sempre cobri meu estômago com roupas E equipamento de luta livre”, escreveu Charlotte Flair no Instagram.

“A consistência, a disciplina e a vontade de mudar têm me guiado nos últimos 4 anos. Alguns dias bons… alguns dias ruins, mas nunca paro de querer melhorar! Procuro implementar isso em todos os aspectos da minha vida!”

Vale lembrar que ela já havia passado por algumas transformações físicas marcantes, como aumento (e redução) dos seios ou mudança para um aspecto mais musculoso.