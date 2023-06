Chatri Sityodtong: Angela Lee ‘provavelmente poderia se aposentar’ do MMA após a trágica morte de sua irmã

Há uma chance de que a campeã peso átomo Angela Lee não volte para outra luta.

Essa é a palavra do CEO do ONE Championship, Chatri Sityodtong, que recentemente abordou o futuro de Lee durante uma sessão do Facebook Live. Durante as perguntas e respostas, Sityodtong revelou que Lee está se aposentando do esporte após a trágica morte de sua irmã Victoria Lee, que também competiu no ONE Championship.

Victoria Lee morreu em dezembro passado com apenas 18 anos de idade.

“Angela Lee provavelmente não voltará devido à perda de sua irmã”, disse Sityodtong durante a sessão do Facebook Live.

Em uma mensagem separada compartilhada com o South China Morning Post, Sityodtong acrescentou que Angela Lee não se decidiu com certeza, mas em sua ausência a promoção passará a coroar uma campeã interina do peso átomo. A promoção está trabalhando para um confronto entre Stamp Fairtex vs. UFC veterano Seo Hee Ham com um título interino em disputa.

Sityodtong também confirmou que o irmão mais velho de Victoria, Christian Lee, que atua como campeão dos leves e meio-médios no ONE, ficará de fora pelo resto de 2023, mas pretende retornar em 2024.

O ONE provavelmente se tornará o campeão interino dos leves e meio-médios até que Lee volte à ação.

“Angela ainda está indecisa sobre seu retorno, mas provavelmente pode se aposentar”, disse Sityodtong. “Carimbo [Fairtex] contra [Seo Hee] O presunto é provisório [for the atomweight division].

“Falei com Christian, ele quer lutar 100 por cento, mas vai tirar o resto do ano de folga. Ele voltará no próximo ano. Faremos lutas interinas pelo título em ambas as divisões este ano para manter tudo em movimento.”

Nem Angela nem Christian Lee abordaram diretamente a luta novamente desde a perda de sua irmã, seis meses atrás.

Sityodtong não fez nenhum anúncio oficial sobre quem pode competir pelos títulos interinos dos leves ou meio-médios, mas parece que ambas as lutas estão em andamento para o final deste ano.