Chaves para o jogo 5 das finais da NBA: Tyler Herro virá em socorro do Miami Heat?

JFaltam poucas horas para o quinto jogo das finais da NBA aqui na Ball Arena. O Nuggets está pronto para ser o campeão diante da torcida. Na minha opinião, se conseguirem repetir a mesma consistência que vimos em Miami na última sexta-feira, quer dizer, não só jokicnão somente Murray mas toda a equipe como vimos no último quarto, na última sexta-feira com certeza, estará mais perto de ser campeã da NBA.

A imagem do dia é Tyler Herro pela primeira vez o vimos jogando na frente da mídia em contato com o resto dos jogadores. Ele pode ser uma grande adição ao jogo cinco, mas o Heat precisa de mais eficiência também do perímetro para o resto dos jogadores (Strus, Martin, Vincent) e também a melhor versão de Jimmy Butlera versão que vimos nas três primeiras séries contra Bucks, Knicks e Celtics.

A parte mais engraçada da presença da mídia hoje foi quando Eric Spoelstra foi perguntado sobre Burnie o mascote do hit que como você sabe, foi derrubado por Conor McGregor na última sexta-feira e precisou ser atendido no pronto-socorro.

Vamos ver se Burnie faz parte das finais da NBA novamente, seria em um hipotético jogo seis em Miami na próxima quinta. Mas antes, em menos de 24 horas, temos aqui no Ball Arena o jogo cinco, o Heat enfrentando sua primeira vitória obrigatória em muito, muito tempo.

E o Nuggets com a chance de fazer história, com a chance de ser campeão da NBA pela primeira vez.