Checo Perez advertido por Marko: Não pode errar

Checo PérezA temporada começou bem, com o piloto mexicano conquistando duas vitórias nas quatro primeiras corridas. Com as outras equipes muito atrás Red BullNo nível da equipe, parecia que o campeonato poderia ser decidido por meio de uma batalha interna entre companheiros de equipe. Porém, em Mônaco, o piloto começou a dar passos para trás.

Monte Carlo foi apenas o começo de uma série de erros que foram se acumulando desde então. Lá, o piloto da Red Bull não conseguiu somar nenhum ponto e, embora tenha terminado entre os 10 primeiros nas duas corridas seguintes, seu desempenho foi bastante abaixo da média.

Esta situação deixa-o com apenas nove pontos de margem sobre Fernando Alonsoque afirma que em breve vai arrebatar o vice-campeonato de Pérez.

Começaram a surgir rumores sobre seu futuro, mas a Red Bull manteve a calma e afirmou acreditar que o piloto poderia reverter a situação.

No entanto, parece que eles estão começando a se preocupar genuinamente com os contínuos erros do piloto mexicano e o que isso pode significar para a própria equipe.

“Na Áustria, ele tem que administrar sua classificação, não pode cometer erros”, disse o consultor da Red Bull. Helmut Marko disse.

Checo Pérez passou três fins de semana sem chegar ao Q3, então o Grande Prêmio da Áustria, com seu formato de sprint, torna-se crucial para sua temporada.

A sessão de qualificação para a corrida de domingo realiza-se na sexta-feira, o que obriga o piloto a apresentar-se ao mais alto nível desde o primeiro dia do fim-de-semana se quiser garantir uma boa posição na grelha.

Aberto a uma possível mudança de driver

Ao discutir o futuro, Helmut Marko não está mais descartando a possibilidade de se separar Pérez.

“[Perez’s] meta inicial era de dois ou três anos [with the team]isso seria mais do que ele planejou de qualquer maneira, e você só precisa manter as opções em aberto para o sucessor”, observou.

Marco não fala sobre opções específicas, mas menciona que Daniel Ricciardo em breve entrará no carro para realizar testes que permitirão avaliar o nível atual do piloto reserva da equipe.

“Nós teremos Ricciardo no carro por três dias depois de Silverstone durante o teste de pneus, e então você pode avaliar onde Ricciardo realmente vale”, acrescentou Marko.

Ele também emitiu um lembrete para toda a equipe sobre o que aconteceu no ano passado no Red Bull Ring, quando a Ferrari dominou no domingo, apesar da Red Bull ter vencido a corrida de velocidade.

“No ano passado, a Ferrari nos surpreendeu na Áustria”, alertou.

“Embora tenhamos vencido o sprint, [Charles] Leclerc chegou perto de nós nas voltas finais e não levamos o sinal de alerta a sério o suficiente.”