Checo Perez encontra a felicidade fora das pistas e anuncia que será pai pela 4ª vez

Sergio “Checo” Perez e sua esposa Carola Martinez acabam de anunciar que estão esperando seu quarto filho. A informação foi confirmada por Carola Martinez, que postou a notícia nas redes sociais.

O piloto mexicano da Red Bull comemorou o ‘Dia dos Pais’ no domingo com um novo membro da família Perez Martinez. O bebê se juntará aos pequenos Sergio, 5, Carlota, 3, e Emilio, que completou um ano em maio.

“Cozinhar com amor” foi a frase com que Carlota mostrou a barriguinha e celebrou a boa notícia

Sergio Perez terá agora o incentivo para lutar pelo segundo lugar no Campeonato Mundial de Pilotos, e após o Grande Prêmio do Canadá,Fernando Alonso da Aston Martin ainda está em seu espelho retrovisor, mas chegando muito perto. O piloto nascido nas Astúrias é apenas nove pontos atrás de Checo e já disse que não tem dúvidas de que conseguirá tirar o segundo lugar da equipe Red Bull.

Jenson Button comentou sobre o desempenho de Checo no Canadá F1



Enquanto isso, Jenson Button falou com a Sky Sports após o término da competição, no entanto, ele teve palavras um tanto duras sobre a última performance de Checo Perez na F1 no Canadá “Seu companheiro de equipe venceu a corrida e liderou todas as voltas, então eu esperava mais,“, falando na Sky Sports.

“A primeira volta foi divertida. O Checo é muito bom a lutar em campo, é um dos melhores nisso, mas não o conseguimos hoje.

“Ele estava com uma estratégia de pneus diferente, mas as Ferraris o venceram por uma grande margem.”