Checo Perez explode F1 para sua qualificação para o GP da Áustria: é um sistema tão ruim

TA pressão continua a aumentar para Checo Pérezcomo ficou demonstrado na qualificação para o Grande Prêmio da Áustria, ao cair na Q2.

Pela quarta corrida consecutiva, Pérez teve um pesadelo na qualificação. Ele terminou em 15º em Spielberg, depois que três de suas voltas foram deletadas por ultrapassar os limites da pista.

Irritado, frustrado e enfraquecido pela febre que o afetou na quinta-feira, o piloto mexicano atacou a Fórmula 1 e sua forma de penalizar os pilotos por ultrapassarem os limites no Red Bull Ring.

“Não me sinto muito bem, não me sinto 100%, mas ainda assim tínhamos um bom carro para uma boa classificação”, disse ele à Fox Sports.

“Mas, infelizmente, esse sistema não considera nada.

“Eu estava saindo, tivemos um problema de comunicação porque pensamos que era na curva 9, mas foi na curva 10 e, assim que me avisaram, tomei minhas precauções.”

No entanto, o jogador de 33 anos compartilhou que foi obstruído por Alexandre Albon e não podia mais mudar de linha, então lamentou a falta de flexibilidade por parte dos comissários.

“Na última parte da qualificação eu estava em uma boa volta e de repente Alex saiu, perdi toda a aderência e fui direto”, disse ele.

“O sistema deles é tão ruim que eles não puderam considerar o que aconteceu.

“É um sistema onde tem uma pessoa assistindo no computador, com feedback visual puro, e ela não considera nada.

“Perdi tempo, fui direto e eles me bloquearam na minha volta e, no final, me tiraram do Q3, mas não há escolha a não ser segui-lo.”

O pesadelo de Sergio Perez na qualificação

Depois de ter visto duas voltas anuladas por exceder os limites da pista na Curva 10, Checo teve uma última chance segundos antes do final da sessão.

O piloto mexicano terminou 36 milésimos de segundo atrás Max Verstappen. No entanto, após análise das câmeras, descobriu-se que ele passou ao largo na última curva, o que mais uma vez resultou no apagamento de sua volta.

Como tal, ele não conseguiu marcar nenhum tempo no Q2, então largará da 15ª posição no Grande Prêmio da Áustria de domingo.