Checo Perez melhora no segundo treino livre do GP do Canadá, mas rumores de possível substituto crescem

Sérgio ‘Checo’ Pérez encontrou problemas nas últimas duas corridas, e este fim de semana começou com problemas nos treinos para o GP do Canadá. Com isso, o piloto mexicano passou de principal concorrente a Max Verstappen no campeonato de pilotos para ter o assento mais quente no paddock.

Isso porque rumores de uma possível mudança no Red Bull os assentos da equipe ressurgiram, enquanto eles buscam um companheiro de equipe para o piloto holandês.

Checo começou a temporada com vitórias em duas das quatro primeiras corridas, e após a vitória de Verstappen em Miami, a diferença entre os dois pilotos era de apenas 14 pontos. Mas nas duas últimas corridas, o mexicano teve um desempenho decepcionante: foi eliminado em Mônaco devido a um erro de classificação que o levou a bater no muro e largar do fundo do grid, terminando sem pontuar.

Depois, na Espanha, largou da 11ª colocação e terminou em quarto, mas agora a diferença é de 53 pontos. Embora Checo tenha mostrado que é um dos melhores pilotos da categoria, também é verdade que luta para manter um desempenho consistente, o que alimenta as especulações sobre uma possível substituição, mesmo sendo considerado um “muito bom número dois” para Verstappen.

Segundo o jornal inglês espelho esportivohá três possíveis candidatos disputando a vaga de Checo:

Lando Norris

O piloto britânico é um dos maiores talentos do grid, mas ainda não teve a oportunidade desejada com a McLaren, equipe estagnada. No entanto, Norris já negociou com Red Bull antes de estender seu contrato e assinar com McLaren no início do ano passado. O acordo vai até o final da temporada de 2025, mas isso não seria um obstáculo para a Red Bull se eles decidissem recrutá-lo.

Com a equipe austríaca, Norris sem dúvida teria mais chances de vencer corridas e disputar o título. No entanto, é um perfil forte para pilotar na sombra de Verstappen, o que pode ser o principal obstáculo para ele assinar com a equipe austríaca.

Yuki Tsunoda

O jovem piloto japonês fez uma estreia impressionante na Fórmula 1 com o modesto Alfa Tauri carro que parecia sem ritmo antes de sua chegada. Tsunoda precisava mostrar seu talento no mais alto nível de competição por meio do programa júnior da Red Bull.

Atualmente, ele está na luta por pontos em todas as corridas até agora nesta temporada e, embora tenha pontuado apenas em duas corridas, os especialistas concordam que ele está progredindo conforme o esperado. Alfa Tauri chefe de equipe Franz Tost disse que Tsunoda “deve correr para esta equipe em 2024 e estará pronto para a Red Bull no ano seguinte”, embora o salto possa ocorrer antes do previsto.

Daniel Ricciardo

Essa é a jogada mais fácil e popular entre os torcedores, já que Ricciardo mantém um perfil discreto e atualmente é o piloto reserva da Red Bull, além de ter experiência anterior com a equipe.