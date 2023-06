Checo Perez: Sei que vou superar este período difícil

Ros resultados não têm sido bons para Sérgio Perez em suas últimas apresentações em Fórmula 1 Grande Prêmio.

No entanto, o piloto mexicano não está deixando que sua forma o afete e está focado em reverter a situação.

“Sei que vou superar este período difícil de (o que é) basicamente duas corridas”, insistiu.

“Em Mônacosim, cometi um erro e foi um fim de semana ruim, mas acho que sem isso tínhamos ritmo.

“Mas é um pouco mais preocupante não ter o ritmo.”

A verdade é que seus maus resultados trouxeram consequências dentro da equipe.

Muitos comentários negativos surgiram de Red Bullinclusive insinuando a substituição do mexicano.

A forma preocupante de Perez começou com um acidente na qualificação para o Grande Prêmio de Mônaco e continuou na Espanha e no Canadá, com Checo tendo uma largada difícil em Barcelona e um momento ruim em Montreal.