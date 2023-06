Checo Perez visita Cowboys e encontra semelhanças entre NFL e Fórmula 1

Fórmula 1 motorista Sérgio “Checo” Pérez visitou o Dallas Cowboys instalação na segunda-feira e encontrou algumas semelhanças entre corrida e o NFL. Ele também falou com a mídia e revelou em qual posição jogaria no campo de futebol.

Perez, de 33 anos, vem de um péssimo desempenho na Grande Prêmio do Canadámas ainda reservou um tempo para conhecer o quarterback do Cowboys Dak Prescott e proprietário Jerry Jones antes do GP da Áustria neste próximo fim de semana.

Os Cowboys compartilharam a experiência do piloto mexicano no AT&T Stadium nas redes sociais. Ele também conheceu o compatriota Isaac Alarcono tackle defensivo da equipe.

Perez disse à mídia local que uma semelhança entre a NFL e a F1 é o processo de recuperação após cada partida.

“Existem coisas muito semelhantes em ambos os esportes”, disse Perez. “Por exemplo, recuperação. Nós [race] a cada 15 dias, às vezes toda semana, entre esses dias a recuperação que precisamos como pilotos é longa, é algo parecido com eles; e claro, o nível e o tempo que dedicam à estratégia.”

Checo Perez jogaria no ataque na NFL

Quando perguntado qual de seus dois Red Bull Racing companheiros de equipe, Max Verstappen ou Daniel Ricciardoseria o melhor jogador da NFL, Perez justificou dizendo que o último seria um melhor defensor e o primeiro no ataque.

Perez então disse que também jogaria no ataque, mas não especificou em qual posição.

“Eu gosto de marcar”, disse Perez.

Com isso em mente, talvez Perez possa ser um wide receiver, e Verstappen começará no centro para encontrar seu companheiro de equipe na end zone.

Pódios de Checo Perez em 2023

Perez esteve entre os três primeiros lugares em quatro das oito corridas deste ano:

GP do Bahrein (terceiro lugar)

GP da Arábia Saudita (primeiro lugar)

GP do Azerbaijão (primeiro lugar)

GP de Miami (segundo lugar)

