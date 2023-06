Chicharito Hernandez passa por uma cirurgia bem-sucedida: ele permanecerá na MLS ou retornará ao México?

Fseguindo Javier “Chicharito” Hernándezda infeliz lesão, surgiram grandes preocupações. No entanto, essas preocupações foram deixadas de lado por enquanto, pelo menos após uma cirurgia bem-sucedida, abrindo caminho para sua recuperação.

Na sexta-feira, 23 de junho, foi noticiado que Chicharito passou por uma operação bem-sucedida no joelho direito, resolvendo o problema físico que sentiu enquanto jogava pelo Galáxia de Los Angeles durante a temporada 2023 da MLS.

Estrela do LA Galaxy “Chicharito” Hernandez rompe ligamento do joelho direitoLapresse

hernandez foi submetido a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com resultados positivos.

Sua atenção agora se voltará para o retorno para a próxima temporada, seja nos Estados Unidos ou, quem sabe, em um tão esperado retorno à Liga MX.

O que aconteceu com Chicharito no LA Galaxy?

hernandez sofreu sua lesão durante a partida das quartas de final da US Open Cup 2023 entre o Los Angeles Galaxy e lago salgado realonde sua equipe foi eliminada após uma derrota por 3-2.

Junto com a decepção após a derrota, Galáxia os fãs estavam preocupados com o estado de saúde da estrela mexicana.

Aos 27 minutos, Chicharito recebeu passe no meio-campo com o pé esquerdo e, sem nenhum adversário por perto, tropeçou sozinho e caiu no chão.

Imediatamente, levantou o braço direito para pedir ajuda, enquanto segurava a perna esquerda, indicando a dor no joelho.

Chicharito disparou alarmes quando a equipe médica correu para o campo, acabando por carregá-lo em uma maca.

O jogador mexicano não voltou a jogar e foi substituído pelo jogador sérvio Dejan Joveljic.

Quando e onde Chicharito Hernandez estará de volta?

Depois que a gravidade da lesão no joelho do atacante mexicano foi revelada, estimou-se que ele perderia o restante da campanha da MLS em 2023, já que se concentra na recuperação da lesão.

Chicharito e a Los Angeles Galaxy tiveram uma temporada desafiadora, atualmente ocupando o último lugar na tabela da Conferência Oeste.

Assim que ele se recuperar da lesão, espera-se que Javier Hernández tomará a decisão de retornar ao México e disputar a Liga MX, uma mudança que foi adiada por mais tempo do que o esperado.