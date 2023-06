Chris Richards marca seu primeiro gol USMNT na final da Liga das Nações da CONCACAF

Tele seleção masculina dos Estados Unidos não poderia ter sonhado com um começo melhor para a final da Liga das Nações da CONCACAF na noite de domingo.

zagueiro Chris Richards agarrou o gol de abertura do jogo – o primeiro de sua carreira internacional – para apontar o USMNT em frente de Canadá no Estádio Allegiant. O NÓS capitalizou totalmente em um começo encorajador em sua busca para reter o Liga das Nações título que conquistou em 2021.

Richards de Reyna

gio reyna — cujo USMNT futuro poderá em breve estar sob o microscópio – intensificou-se para defender seu caso mais uma vez como um dos jogadores fundamentais do país. Sua entrega de bola parada atendeu Richards‘ com perfeição de cabeça, e o zagueiro passou furtivamente pelo Canadá defesa para bater goleiro Milão Borjan com um esforço marcado.

Este foi um momento para Richards, que coroou sua décima partida pelo USMNT com um gol – depois de perder o Copa do Mundo Fifa 2022 em Catar com uma lesão na perna. O antigo Bayern de Munique Esperava-se que o zagueiro desempenhasse um papel importante no torneio, mas pode ter que se contentar com Liga das Nações da CONCACAF coroas em vez disso.

Carreira de Richards

Richards‘ estrada para USMNT o estrelato o levou de Alabama para Alemanhae de Dallas para Londres.

O Birmingham nativo se juntou ao FC Dallas academia em 2017, mas não ficou muito tempo lá. Ele rapidamente se juntou FC Bayern por empréstimo antes de se juntar ao companheiro Bundesliga lado Hoffenheim por empréstimo.

As atuações do jogador de 23 anos na Alemanha foram impressionantes o suficiente para atrair Liga Premiada atenção, e Richards ingressou no Crystal Palace no verão passado por US$ 13 milhões. Ele fez nove aparições durante sua temporada 2022/23 repleta de lesões, incluindo quatro partidas.