Chris Tucker enfrentou Martin Lawrence no debate do filme Verzuz

Um novo debate viral ultrapassou o Twitter, e é tudo sobre quem tem a lista mais engraçada de filmes em seu currículo … com os contendores sendo Chris Tucker dar Martin Lawrence .

A pergunta foi feita no aplicativo do pássaro neste fim de semana e foi feita de forma hipotética … ou seja, quem venceria em um filme Verzuz em seu auge – o que torna esta pesquisa ainda mais difícil de responder, já que ambos esses titãs da comédia têm ótimos filmes em seu nome.

No auge, quem ganha um Movie Verzuz? 🤔 pic.twitter.com/6kkVZRkn6A

Os usuários do Twitter têm se manifestado nas últimas 24 horas, e parece que a internet pode estar dividida sobre isso … se não dando a Chris uma ligeira vantagem, embora a margem seja muito pequena.

Claro, eles estão citando quatro filmes em particular que Chris teve entre meados dos anos 90 e o início dos anos 2000, que o levaram ao estrelato em Hollywood. Esses clássicos cult seriam … ‘Friday,’ ‘Money Talks’, ‘Rush Hour’ e ‘Rush Hour 2’ – uma programação incrível.

Martin não é um desleixado … e ele também tem bastante estoque em seu canto. Para sua exibição de filme “principal” – as pessoas estão apontando para ‘Bad Boys’, ‘A Thin Line Between Love and Hate’, ‘Blue Streak’ e ‘Big Momma’s House’ … só para citar alguns. Ele tem uma lista empilhada.